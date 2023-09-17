Ферстаппен и Хэмилтон – единственные гонщики с очками во всех гонках сезона, Алонсо не попал в топ-10 впервые в 2023-м

Теги Гран-при Австралии Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Ред Булл Гран-при Сингапура Гран-при Абу-Даби Формула-1 Мерседес Астон Мартин Макс Ферстаппен Авто

Лишь два гонщика зарабатывали очки по итогам всех Гран-при сезона-2023.

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо впервые в нынешнем году финишировал вне топ-10, став 15-м в Сингапуре.

Единственными спортсменами с баллами во всех гонках являются Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон.

Гонщик «Ред Булл» впервые в сезоне финишировал вне топ-2, заняв пятое место, в то время как его соперник из «Мерседеса» стал третьим. Льюис завоевал пятый подиум в сезоне и 196-й в «Формуле-1».

Последняя гонка Ферстаппена без очков – Гран-при Австралии-2022, Хэмилтона – Гран-при Абу-Даби-2022. В обоих случаях пилоты сошли из-за технических проблем.

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3 комментария

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Мадина Уйгурова
причем один из них на самовозе, в лайт режиме, а второй на ведре благодаря скиллу
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Рнпрл Аари
Неену пит-стоп конечно был эпичный от Феррари заразились? А так были все шансы и сегодня очки взять. Хотя сегодня и сам Алонсо не в ударе то на пути к питстопу пролетит, то крутанется.
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Рнпрл Аари
Ответ Мадина Уйгурова
причем один из них на самовозе, в лайт режиме, а второй на ведре благодаря скиллу
Ведром оно было в прошлом году когда их на круг обгоняли, в этом они уверенно изначально в топ 5
+1
-1
0
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