Ферстаппен и Хэмилтон – единственные гонщики с очками во всех гонках сезона, Алонсо не попал в топ-10 впервые в 2023-м
Лишь два гонщика зарабатывали очки по итогам всех Гран-при сезона-2023.
Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо впервые в нынешнем году финишировал вне топ-10, став 15-м в Сингапуре.
Единственными спортсменами с баллами во всех гонках являются Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон.
Гонщик «Ред Булл» впервые в сезоне финишировал вне топ-2, заняв пятое место, в то время как его соперник из «Мерседеса» стал третьим. Льюис завоевал пятый подиум в сезоне и 196-й в «Формуле-1».
Последняя гонка Ферстаппена без очков – Гран-при Австралии-2022, Хэмилтона – Гран-при Абу-Даби-2022. В обоих случаях пилоты сошли из-за технических проблем.
Ферстаппен проиграл после рекордных 10 побед подряд
Хэмилтон обогнал Алонсо в борьбе за 3-е место в чемпионате
🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram
3 комментария