Ферстаппен и Хэмилтон – единственные гонщики с очками во всех гонках сезона, Алонсо не попал в топ-10 впервые в 2023-м

Лишь два гонщика зарабатывали очки по итогам всех Гран-при сезона-2023.

Пилот « » впервые в нынешнем году финишировал вне топ-10, став 15-м в .

Единственными спортсменами с баллами во всех гонках являются Макс Ферстаппен и .

Гонщик « » впервые в сезоне финишировал вне топ-2, заняв пятое место, в то время как его соперник из «Мерседеса» стал третьим. Льюис завоевал пятый подиум в сезоне и 196-й в «Формуле-1».

Последняя гонка Ферстаппена без очков – Гран-при Австралии-2022, Хэмилтона – Гран-при Абу-Даби-2022. В обоих случаях пилоты сошли из-за технических проблем.

Ферстаппен проиграл после рекордных 10 побед подряд

Хэмилтон обогнал Алонсо в борьбе за 3-е место в чемпионате

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