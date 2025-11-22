Гран-при Лас-Вегаса-2025. Норрис выиграл дождевую квалификацию, Ферстаппен – 2-й, Сайнс – 3-й, Пиастри – 5-й

Норрис взял поул в Вегасе, Ферстаппен – 2-й, Пиастри – 5-й.

Победу в квалификации, которая большей частью проходила в дождевых условиях, одержал лидер сезона Ландо Норрис («Макларен»). Вторым будет стартовать Макс Ферстаппен («Ред Булл»), третьим – Карлос Сайнс («Уильямс»).

Напарник Норриса и ближайший преследователь в чемпионате Оскар Пиастри занял пятое место.

Гран-при Лас-Вегаса

Лас-Вегас, США

22 ноября 2025 года

Квалификация

Топ-10

1. Ландо Норрис («Макларен») – 1.47,934

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,323

3. Карлос Сайнс («Уильямс») +0,362

4. Джордж Расселл («Мерседес») +0,869

5. Оскар Пиастри («Макларен») +1,027

6. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1,128

7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1,532

8. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») +1,620

9. Шарль Леклер («Феррари») +1,938

10. Пьер Гасли («Альпин») +3,606

Выбыли после второго сегмента:

11. Нико Хюлькенберг («Заубер»)

12. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

13. Эстебан Окон («Хаас»)

14. Оливер Бермэн («Хаас»)

15. Франко Колапинто («Альпин»)

Выбыли после первого сегмента:

16. Алекс Албон («Уильямс»)

17. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»)

18. Габриэл Бортолето («Заубер»)

19. Юки Цунода («Ред Булл»)

20. Льюис Хэмилтон («Феррари»)

Результаты трех сегментов:

