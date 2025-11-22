Гран-при Лас-Вегаса-2025. Норрис выиграл дождевую квалификацию, Ферстаппен – 2-й, Сайнс – 3-й, Пиастри – 5-й
Победу в квалификации, которая большей частью проходила в дождевых условиях, одержал лидер сезона Ландо Норрис («Макларен»). Вторым будет стартовать Макс Ферстаппен («Ред Булл»), третьим – Карлос Сайнс («Уильямс»).
Напарник Норриса и ближайший преследователь в чемпионате Оскар Пиастри занял пятое место.
Лас-Вегас, США
22 ноября 2025 года
Квалификация
Топ-10
1. Ландо Норрис («Макларен») – 1.47,934
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,323
3. Карлос Сайнс («Уильямс») +0,362
4. Джордж Расселл («Мерседес») +0,869
5. Оскар Пиастри («Макларен») +1,027
6. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1,128
7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1,532
8. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») +1,620
9. Шарль Леклер («Феррари») +1,938
10. Пьер Гасли («Альпин») +3,606
Выбыли после второго сегмента:
11. Нико Хюлькенберг («Заубер»)
12. Ланс Стролл («Астон Мартин»)
13. Эстебан Окон («Хаас»)
14. Оливер Бермэн («Хаас»)
15. Франко Колапинто («Альпин»)
Выбыли после первого сегмента:
16. Алекс Албон («Уильямс»)
17. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»)
18. Габриэл Бортолето («Заубер»)
19. Юки Цунода («Ред Булл»)
20. Льюис Хэмилтон («Феррари»)
Результаты трех сегментов:
Ферстаппена выкинут из титульной гонки «Ф-1»? А «Феррари» отыграется?