Лоусон выступит на Гран-при Японии за «Альфа Таури», Риккардо продолжит восстановление

Теги Гран-при Японии Альфа Таури Гран-при Сингапура Формула-1 Даниэль Риккардо Ник де Врис Лиам Лоусон Юки Цунода Питер Байер Авто

Лиам Лоусон проведет свой четвертый этап «Формулы-1».

Исполнительный директор «Альфа Таури» Питер Байер подтвердил, что Лоусон по-прежнему будет заменять травмированного Даниэля Риккардо и выступит на Гран-при Японии (22-24 сентября). Менеджер сообщил, что Риккардо продолжит восстановление. Австралиец отправится на родину к своему физиотерапевту и «только морально» будет с командой.

Лиам заработал очки в своей третьей гонке в «Ф-1» в Сингапуре. Девятое место – лучший результат команды в сезоне. Ранее Юки Цунода трижды финишировал десятым, Риккардо и де Врис не попадали в топ-10.

Лоусон впервые заработал очки в «Ф-1», финишировав 9-м на своем 3-м Гран-при

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7 комментариев

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Илья Васильев
Лоусон - молодец! Потихоньку вкатывается и даёт результат. Мне кажется, что место на 24 - й год уже в кармане, но если честно больше вопросов к составу АТ на след.год в целом, особенно учитывая последние слухи, что за руль посадят Рика и Лоусона..

Цунода, конечно, звёзд с неба не хватает, но темп в этом году показывал, хоть и последние гонки не везёт. А Рика боюсь морально подобьёт вся эта ситуация с травмой ещё сильнее
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mishakmv96
Лоусон должен выступить не только в Японии, но и в следующем сезоне.
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Jan Vorontsov
Ответ Илья Васильев
Лоусон - молодец! Потихоньку вкатывается и даёт результат. Мне кажется, что место на 24 - й год уже в кармане, но если честно больше вопросов к составу АТ на след.год в целом, особенно учитывая последние слухи, что за руль посадят Рика и Лоусона.. Цунода, конечно, звёзд с неба не хватает, но темп в этом году показывал, хоть и последние гонки не везёт. А Рика боюсь морально подобьёт вся эта ситуация с травмой ещё сильнее
Лоусон, если продолжит так же ехать, в следующем сезоне в РБ будет, это в стиле Марко. Ну а в АТ Риккардо и Цунода.
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<~Inter~>
Не вижу ни одной причины для возвращения Риккардо за руль болидов РБ и АТ в этом и следующем сезоне
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Егор Ромаданов
А смысл вообще теперь Рика сажать? Лоусон точно быстрее
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Alesha_451
Учитывая предприимчивость РБ и Марко в частотности надо ждать Лоусона на 24. Вопрос кого на мороз - Юки или Рика. Японец в этом году совсем неплох, по Рику вообще непонятно
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Jan Vorontsov
Ответ <~Inter~>
Не вижу ни одной причины для возвращения Риккардо за руль болидов РБ и АТ в этом и следующем сезоне
Руководители АТ его несколько раз хвалили за то что помог с доводкой болида, и говорили что будут теперь стараться чтобы один гонщик в команде был опытным. Так что его место вероятно забронировано, если он сам вообще захочет.
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