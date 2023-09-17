Лоусон выступит на Гран-при Японии за «Альфа Таури», Риккардо продолжит восстановление
Лиам Лоусон проведет свой четвертый этап «Формулы-1».
Исполнительный директор «Альфа Таури» Питер Байер подтвердил, что Лоусон по-прежнему будет заменять травмированного Даниэля Риккардо и выступит на Гран-при Японии (22-24 сентября). Менеджер сообщил, что Риккардо продолжит восстановление. Австралиец отправится на родину к своему физиотерапевту и «только морально» будет с командой.
Лиам заработал очки в своей третьей гонке в «Ф-1» в Сингапуре. Девятое место – лучший результат команды в сезоне. Ранее Юки Цунода трижды финишировал десятым, Риккардо и де Врис не попадали в топ-10.
Лоусон впервые заработал очки в «Ф-1», финишировав 9-м на своем 3-м Гран-при
Лиам Лоусон: «Мне нужно разобраться со стартами – снова потерял два места»
🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram
Цунода, конечно, звёзд с неба не хватает, но темп в этом году показывал, хоть и последние гонки не везёт. А Рика боюсь морально подобьёт вся эта ситуация с травмой ещё сильнее