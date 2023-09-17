Лоусон выступит на Гран-при Японии за «Альфа Таури», Риккардо продолжит восстановление

Лиам Лоусон проведет свой четвертый этап «Формулы-1».

Исполнительный директор « » Питер Байер подтвердил, что Лоусон по-прежнему будет заменять травмированного и выступит на (22-24 сентября). Менеджер сообщил, что Риккардо продолжит восстановление. Австралиец отправится на родину к своему физиотерапевту и «только морально» будет с командой.

Лиам заработал очки в своей третьей гонке в «Ф-1» в . Девятое место – лучший результат команды в сезоне. Ранее Юки трижды финишировал десятым, Риккардо и де не попадали в топ-10.

Лоусон впервые заработал очки в «Ф-1», финишировав 9-м на своем 3-м Гран-при

Лиам Лоусон: «Мне нужно разобраться со стартами – снова потерял два места»

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