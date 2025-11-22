Макс Ферстаппен о 2-м месте в квалификации: «Словно пилотировал по льду»
Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен уступил лишь пилоту «Макларена» Ландо Норрису в квалификации к Гран-при Лас-Вегаса.
«Было очень и очень скользко. Даже сухая трасса скользкая, а под дождем тут совсем не весело.
Мне нравится гоняться под дождем. Тут же я словно пилотировал по льду. Пришлось тратить много времени, чтобы заставить покрышки работать.
Мне кажется, мы гораздо лучше себя проявляли на полностью дождевых шинах, однако трасса улучшалась, и пришлось перейти на промежуточные.
Сцепления вообще не было. На заключительном круге ты рискуешь чуть больше, но этого совсем не хватало для борьбы за первое место. Но я все равно на первом ряду – считаю, это хороший результат.
С нетерпением жду гонку. Надеюсь, сцепление на внутренней траектории будет нормальным, но посмотрим», – заявил четырехкратный чемпион «Формулы-1».
Гран-при Лас-Вегаса-2025. Норрис выиграл дождевую квалификацию, Ферстаппен – 2-й, Сайнс – 3-й, Пиастри – 5-й