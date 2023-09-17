Стролл пропустит Гран-при Сингапура – в команде решили поберечь пилота после субботней аварии

Теги происшествия Гран-при Сингапура Формула-1 Астон Мартин Ланс Стролл Майк Крак Авто

Ланс Стролл пропустит Гран-при Сингапура.

Пилот «Астон Мартин» попал в тяжелую аварию по ходу субботней квалификации. Учитывая перенесенные гонщиком перегрузки и сильные повреждения болида, в команде приняли решение о том, что Строллу не стоит выходить на старт гонки.

Решение команды прокомментировал руководитель «Астон Мартин» Майк Крак:

«Вся наша команда вздохнула с облегчением, когда Ланс сумел самостоятельно выбраться из кокпита после вчерашнего инцидента – тем не менее, Ланс по-прежнему ощущает последствия столь сильного удара.

Наш главный приоритет – скорейшее и полное выздоровление гонщика. И мы вместе приняли решение о том, что Ланс не будет участвовать в гонке, а вместо этого сосредоточится на подготовке, чтобы в отличном состоянии вернуться за руль болида на следующем этапе в Японии».

Стролл попал в аварию, уничтожив переднюю часть машины, в конце 1-го сегмента квалификации к Гран-при Сингапура

16 комментариев

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Дмитрий Борисов
И правильно. Зачем в попыхах собирать машину на гонку, если Лэнс так и так в топ 10 не приедет. А до Японии собрать точно успеют.
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Великий Алонсо
Стролл не захотел сегодня гоняться, решил в теннис поиграть
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Voltick
Ответ ibra207
Можно было дать Друговичу попробовать)
Нельзя, квалификация уже прошла.
+8
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WINWOLF
И правильно, папе лишний раз краснеть не придется.
+7
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WINWOLF
Ответ Ascari
А чего папе краснеть? Сын выигрывал младшие серии, приезжал на подиумы и брал первые ряды в Ф1, очень достойно смотрелся с Фетом. Ну да, сейчас много проигрывает Алонцо, но и "суперталант" Вандорн в пух и прах проиграл испанцу.
В том то и дело, что Лансик проводит худший сезон в карьере (это его седьмой сезон!), учитывая возможности машины - он просто нигде. Раньше он хотя бы что-то показывал, а сейчас просто деградация.
+6
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Дмитрий Борисов
Ответ ibra207
Можно было дать Друговичу попробовать)
Нельзя. По правилам, кто участвовал в квале, тот едет в гонке.
+3
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voroninboris
Ответ Kasper N . P .
шансы увидеть СК резко уменьшились
Сарджент: подержи мое пиво!
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Pink Floyd1276
Папаша, покажи яйца - а может все-таки подумает о команде и возьмет другого - СЕБ, а чем черт не шутит?!
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Kasper N . P .
шансы увидеть СК резко уменьшились
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Спортс забанил уже 13 моих аккаунтов
Полагаю, папе пора поберечь сына в принципе и посадить за руль кого-нибудь другого :)
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Дмитрий Фурсов
Выглядело вчера жутковато. В такой аварии можно было и ноги сломать
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Vano32rus
Шансы РБ на КК сегодня значительно выросли 😁
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Project2000
это лишает Алонсо шансов на победу))
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RusSt
Есть ощущение что Лэнсу формула1 наскучила. Все эти разговоры про теннис и оч невнятный сезон за рулем не самой слабой машины
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ibra207
Ответ Дмитрий Борисов
И правильно. Зачем в попыхах собирать машину на гонку, если Лэнс так и так в топ 10 не приедет. А до Японии собрать точно успеют.
Можно было дать Друговичу попробовать)
+1
-1
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