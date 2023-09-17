Стролл пропустит Гран-при Сингапура – в команде решили поберечь пилота после субботней аварии

Ланс Стролл пропустит Гран-при Сингапура.

Пилот « » попал в тяжелую аварию по ходу субботней квалификации. Учитывая перенесенные гонщиком перегрузки и сильные повреждения болида, в команде приняли решение о том, что не стоит выходить на старт гонки.

Решение команды прокомментировал руководитель «Астон Мартин» Майк Крак:

«Вся наша команда вздохнула с облегчением, когда Ланс сумел самостоятельно выбраться из кокпита после вчерашнего инцидента – тем не менее, Ланс по-прежнему ощущает последствия столь сильного удара.

Наш главный приоритет – скорейшее и полное выздоровление гонщика. И мы вместе приняли решение о том, что Ланс не будет участвовать в гонке, а вместо этого сосредоточится на подготовке, чтобы в отличном состоянии вернуться за руль болида на следующем этапе в Японии».

Стролл попал в аварию, уничтожив переднюю часть машины, в конце 1-го сегмента квалификации к Гран-при Сингапура