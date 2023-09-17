Ферстаппен завершил серию из 15 подиумов подряд

Теги Михаэль Шумахер Феррари Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Ред Булл Гран-при Сингапура Гран-при Абу-Даби Формула-1 Мерседес Рено Макс Ферстаппен Авто

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен не попал на подиум по итогам Гран-при Сингапура, завоевав пятое место.

Неудача стала для двукратного чемпиона первой в нынешнем сезоне. Ферстаппен финишировал первым или вторым во всех 14 гонках 2023 года, а также в заключительной гонке прошлого сезона – Гран-при Абу-Даби.

15 подиумов подряд – повторение третьего результата в истории в исполнении Фернандо АлонсоРено», 2005-2006 годы). Ферстаппен уступает лишь Михаэлю Шумахеру («Феррари», 19 подиумов подряд, 2001-2002 годы) и Льюису Хэмилтону («Мерседес», 16, 2014-2015).

15 попаданий в топ-2 подряд – повторение рекорда Шумахера 2002 года.

Ферстаппен проиграл после рекордных 10 побед подряд

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15 комментариев

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RG26
Это все интересно, но нужно не забывать, что Ферстаппен якобы гоняет на читербулле и портит гонки, а Льюис все это сделал на 3-4 машине в пелотоне зачастую на ушедших шинах. Главное не перепутать
+25
-7
+18
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Владимир Быков
Ответ Zver
без самовоза и скилл пропал куда-то)
опоздал с комментом на два года)
+15
-1
+14
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alex1382
Ответ Zver
без самовоза и скилл пропал куда-то)
когда сказать нечего начинаешь нести пургу?
+15
-2
+13
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Мадина Уйгурова
Макс в таком возрасте уже в топ наряду с мастодонтами и ветеранами, и сам Апельсин и Ред Булл конечно красавцы, кто мог подумать, что команда энергетика будет не хуже заводских великих команд с историей
+12
-1
+11
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niceman
Ответ RG26
Это все интересно, но нужно не забывать, что Ферстаппен якобы гоняет на читербулле и портит гонки, а Льюис все это сделал на 3-4 машине в пелотоне зачастую на ушедших шинах. Главное не перепутать
да ладно на ушедших шинах, на 3-х колесах, порой, приходилось всему пелотону противостоять
+3
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+3
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Viktor555
На каждый сорвавшийся сегодня рекорд Макса и РБ будет статья?)
+2
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Мадина Уйгурова
Ответ Lord Tornado
А что тут удивительного, если Ред Булл купили лучшего конструктора? Болиды ведь люди строят, а не названия команд. Кроме того, статус заводской команды в условиях потолка бюджетов уже не так влияет, как раньше...
так и Мерседес купили Браун. в итоге получается, что из этой четверки самые крутые это Алонсо и Шуми, которые сделали свои команды великими
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Роман
Ответ Viktor555
На каждый сорвавшийся сегодня рекорд Макса и РБ будет статья?)
Уже
+1
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Mortimer1
Ответ Рнпрл Аари
Если до гонки и были какие то шансы то походу гонки они ушли окончательно. Темпа не было совсем против Феррари, Мерседес и Ландо. То ли это директива сработала то ли только фактор трассы не ясно, видно будет в следующих гонках.
Ага, поэтому Макс под конец гонки сжирал время как бешенный и почти забрал 4 место)
Трасса слишком специфическая. В Японии все вернется на круги своя и начнется поход за новыми рекордами
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Сергей Фетисов
Обидно,досадно,но ладно.Сейчас уже ему надо готовится к новому сезону.
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А_что_случилось?
Ничего. Начнет новую серию.💪 Для него обычное дело.
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Рнпрл Аари
Если до гонки и были какие то шансы то походу гонки они ушли окончательно. Темпа не было совсем против Феррари, Мерседес и Ландо. То ли это директива сработала то ли только фактор трассы не ясно, видно будет в следующих гонках.
+1
-1
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Lord Tornado
Ответ Мадина Уйгурова
Макс в таком возрасте уже в топ наряду с мастодонтами и ветеранами, и сам Апельсин и Ред Булл конечно красавцы, кто мог подумать, что команда энергетика будет не хуже заводских великих команд с историей
А что тут удивительного, если Ред Булл купили лучшего конструктора? Болиды ведь люди строят, а не названия команд. Кроме того, статус заводской команды в условиях потолка бюджетов уже не так влияет, как раньше...
+2
-2
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