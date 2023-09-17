Ферстаппен завершил серию из 15 подиумов подряд

Гонщик « » не попал на подиум по итогам , завоевав пятое место.

Неудача стала для двукратного чемпиона первой в нынешнем сезоне. Ферстаппен финишировал первым или вторым во всех 14 гонках 2023 года, а также в заключительной гонке прошлого сезона – Гран-при Абу-Даби.

15 подиумов подряд – повторение третьего результата в истории в исполнении (« », 2005-2006 годы). Ферстаппен уступает лишь Михаэлю Шумахеру («Феррари», 19 подиумов подряд, 2001-2002 годы) и Льюису Хэмилтону («Мерседес», 16, 2014-2015).

15 попаданий в топ-2 подряд – повторение рекорда Шумахера 2002 года.

Ферстаппен проиграл после рекордных 10 побед подряд

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