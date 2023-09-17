Лоусон впервые заработал очки в «Ф-1», финишировав 9-м на своем 3-м Гран-при
Лиам Лоусон впервые попал в очки в «Формуле-1».
Новозеландец, замещающий травмированного Даниэля Риккардо в «Альфа Таури», финишировал девятым в своей третьей гонке «Ф-1» в карьере – Гран-при Сингапура.
Лиам – второй пилот «Альфа Таури» после Юки Цуноды, заработавший очки в нынешнем сезоне. Риккардо и Нику де Врису, также выступавшим за команду из Фаэнцы, добиться подобного не удалось.
Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Сингапура-2023
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Вот вообще не показательно, потому что даже когда он едет в хороших очках, что-нибудь обязательно происходит