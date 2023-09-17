Лоусон впервые заработал очки в «Ф-1», финишировав 9-м на своем 3-м Гран-при

Теги Альфа Таури Гран-при Сингапура Формула-1 Даниэль Риккардо Ник де Врис Лиам Лоусон Юки Цунода Авто

Лиам Лоусон впервые попал в очки в «Формуле-1».

Новозеландец, замещающий травмированного Даниэля Риккардо в «Альфа Таури», финишировал девятым в своей третьей гонке «Ф-1» в карьере – Гран-при Сингапура.

Лиам – второй пилот «Альфа Таури» после Юки Цуноды, заработавший очки в нынешнем сезоне. Риккардо и Нику де Врису, также выступавшим за команду из Фаэнцы, добиться подобного не удалось.

Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Сингапура-2023

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13 комментариев

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Фанат спорта01
если после этого парню не дадут контракт это будет очень нелепо.
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Jan Vorontsov
Ответ spotlight
Лоусон в первый раз в жизни проезжает по трекам, а результаты уже лучше, чем у Цуноды, есть ощущение, что для Юки это может быть последний сезон в системе РБ
Лоусон хорош, но ты наверное не заметил что Цунода сошёл в самом начале сегодня.
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spotlight
Лоусон в первый раз в жизни проезжает по трекам, а результаты уже лучше, чем у Цуноды, есть ощущение, что для Юки это может быть последний сезон в системе РБ
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3om6ak
Ответ spotlight
Лоусон в первый раз в жизни проезжает по трекам, а результаты уже лучше, чем у Цуноды, есть ощущение, что для Юки это может быть последний сезон в системе РБ
Там Хонда еще до 26 года, так что РБ нужен японский пилот, а вот в пару с Цунодой...
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Mortimer1
Ответ spotlight
Лоусон в первый раз в жизни проезжает по трекам, а результаты уже лучше, чем у Цуноды, есть ощущение, что для Юки это может быть последний сезон в системе РБ
Цуноду преследуют то тех.проблемы, то еще что-нибудь.
Вот вообще не показательно, потому что даже когда он едет в хороших очках, что-нибудь обязательно происходит
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ThomasMuller13fan
У Рика есть контракт на следующий год? Потому что если нет, то ему место боевого не светит. Сравнить с Цунодой адекватно пока не выходит, но Лоусон смотрится намного предпочтительнее Сарджента на +- такой же по уровню машине. Место в АТ на следующий сезон должно быть за Лиамом.
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3om6ak
Ответ ffmp
Если Дэн будет быстрее Юки, дни японца сочтены. Лоусона уже без сомнения подпишут на постоянку в след.году
А Дэн захочет и в следующем году гонятся в Альфа Таури? Все таки Дэн согласился сейчас сесть за этот боллид только для того, что бы в следующем году его подписала команда посильнее
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Егор Ромаданов
Ответ ffmp
Если Дэн будет быстрее Юки, дни японца сочтены. Лоусона уже без сомнения подпишут на постоянку в след.году
Да в текущей ситуации первый кандидат на списание это Дэн
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Рнпрл Аари
Ответ 3om6ak
А Дэн захочет и в следующем году гонятся в Альфа Таури? Все таки Дэн согласился сейчас сесть за этот боллид только для того, что бы в следующем году его подписала команда посильнее
Для этого ему надо будет рвать себе волосы и показать результат когда сядет снова за руль. В РБ думаю захотят Лоусона если так и продолжится
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Рнпрл Аари
Ответ 3om6ak
Я почти уверен, что Лоусон будет в паре с Цунодой кататься, Дэн, если даже совершит чудо, в Альфа Таури не останется: или вернется в основной РБ, или в какую то команду повыше классом. Да и за Цунодой стоит Хонда, которая хочет японского пилота, так что его место закреплено в команде (для примера: как с ним работал Доктор Марко в первом сезоне, что бы выбить из него раздолбая? А другой чел вылетил бы из команды, если он не был большим таллантом).
Формально Хонда уже ушла и лишь поставляет движки по контракту, так что РБ им уже ничем не обязан, дали шанс он себя показал, неплохой пилот но для РБ не достаточно. Если Лоусон блеснёт в Японии а Рик заработает очки в оставшихся гонках, уже Цунода могут перевести в резервисты
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