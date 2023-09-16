Штайнер заблокировал переход Хюлькенберга в «Заубер» (Blick)

Теги Заубер Ауди Нико Хюлькенберг Формула-1 Хаас Чжоу Гуаньюй Гюнтер Штайнер Фелипе Другович Авто

Нико Хюлькенберг мог перейти в «Заубер».

Как сообщает авторитетный журналист Роджер Бенуа, в «Заубере» (сейчас выступает в «Ф-1» под маркой «Альфа Ромео»), рассматривая варианты обновления состава команды, были всерьез заинтересованы в кандидатуре Хюлькенберга.

В свете покупки команды компанией «Ауди» и переходом к заводскому статусу в 2026 году, в «Заубере» хотели пригласить опытного гонщика, который бы мог помогать с развитием болида. В случае с Хюлькенбергом немаловажным фактором является и национальность гонщика.

Однако в итоге босс «Хааса» Гюнтер Штайнер заблокировал переход и команда продлила с Хюлькенбергом соглашение еще на один год.

Также в «Заубере» обдумывали кандидатуру нынешнего резервного пилота «Астон Мартин» Фелипе Друговича, но в итоге от нее было решено отказаться. В результате руководством команды было принято решение продлить контракт с Чжоу Гуаньюем.

В «Формуле-1» больше нет рента-драйверов (выжил только один уникум). Как же так вышло?

8 комментариев

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hypnotoad94
Это очень странный контракт Халк подписал, что такое возможно. В Хаасе ловить нечего, в Заубер надо бежать, если зовут
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Minuvert
Правильное решение со стороны Штайнера, довольно ценный актив для команды
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Volodya_A
Он там крепостной что ли?
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Ascari
Я почитал статьи этого журналиста Бенуа... и как-то слово "авторитетный" ему совсем не подходит. "желтушный" более подходящий эпитет
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Schiaff1no
Ответ hypnotoad94
Это очень странный контракт Халк подписал, что такое возможно. В Хаасе ловить нечего, в Заубер надо бежать, если зовут
Опция продления контракта довольно распространенная практика. Да и не факт, что Нико прямо горел желанием. Пока дождется реальных измений, ему уже под сорокет будет
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Jan Vorontsov
Ответ Schiaff1no
Опция продления контракта довольно распространенная практика. Да и не факт, что Нико прямо горел желанием. Пока дождется реальных измений, ему уже под сорокет будет
А в Хаасе сорокет ждать самое то.
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Schiaff1no
Ответ Jan Vorontsov
А в Хаасе сорокет ждать самое то.
В Заубере то совсем другое, столько перспектив сейчас.
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Jan Vorontsov
Ответ Schiaff1no
В Заубере то совсем другое, столько перспектив сейчас.
В Заубере перспективы есть, даже если довольно отдалённые, в Хаасе нет, вроде всё ясно с этим. В РБ Хюлькенберга пока не зовут, а если позовут, то как видно уйти из Хааса ему будет не проще чем из Заубера.
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