Штайнер заблокировал переход Хюлькенберга в «Заубер» (Blick)

Нико Хюлькенберг мог перейти в «Заубер».

Как сообщает авторитетный журналист Роджер Бенуа, в «Заубере» (сейчас выступает в «Ф-1» под маркой «Альфа Ромео»), рассматривая варианты обновления состава команды, были всерьез заинтересованы в кандидатуре .

В свете покупки команды компанией « » и переходом к заводскому статусу в 2026 году, в «Заубере» хотели пригласить опытного гонщика, который бы мог помогать с развитием болида. В случае с Хюлькенбергом немаловажным фактором является и национальность гонщика.

Однако в итоге босс « » заблокировал переход и команда продлила с Хюлькенбергом соглашение еще на один год.

Также в « » обдумывали кандидатуру нынешнего резервного пилота «Астон Мартин» Фелипе Друговича, но в итоге от нее было решено отказаться. В результате руководством команды было принято решение продлить контракт с Чжоу Гуаньюем.

В «Формуле-1» больше нет рента-драйверов (выжил только один уникум). Как же так вышло?