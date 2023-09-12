Журналист Бенуа: «У Михаэля Шумахера нужно отнять титул 1994 года»
Роджер Бенуа считает Михаэля Шумахера шестикратным чемпионом «Формулы-1».
Бенуа – авторитетный швейцарский журналист и друг Михаэля. По мнению Роджера, первый титул Шумахер, выступавший за «Бенеттон», выиграл нечестно. В заключительной гонке сезона в Австралии немецкий пилот врезался в барьеры, после чего столкнулся с гонщиком «Уильямса» Дэймоном Хиллом. Оба спортсмена сошли, Михаэль завоевал чемпионство с отрывом в одно очко.
– Многие считают Шуми величайшим гонщиком всех времен. Какое у вас мнение?
– Как шестикратный чемпион мира он, безусловно, входит в топ-5.
– Шестикратный чемпион мира?
– Конечно, я знаю, что он был чемпионом семь раз. Но титул 1994 года нужно у него отнять, поскольку он выиграл из-за нарушения на Дэймоне Хилле.
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З.Ы. а Сенна двукратный? Ну титул 90го нужно отобрать? Или трехкратный, потому что отберем титул 89го у Проста и отдадим Сенне?)