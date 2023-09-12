Журналист Бенуа: «У Михаэля Шумахера нужно отнять титул 1994 года»

Роджер Бенуа считает Михаэля Шумахера шестикратным чемпионом «Формулы-1».

Бенуа – авторитетный швейцарский журналист и друг . По мнению Роджера, первый титул Шумахер, выступавший за « », выиграл нечестно. В заключительной гонке сезона в немецкий пилот врезался в барьеры, после чего столкнулся с гонщиком « » . Оба спортсмена сошли, Михаэль завоевал чемпионство с отрывом в одно очко.

– Многие считают Шуми величайшим гонщиком всех времен. Какое у вас мнение?

– Как шестикратный чемпион мира он, безусловно, входит в топ-5.

– Шестикратный чемпион мира?

– Конечно, я знаю, что он был чемпионом семь раз. Но титул 1994 года нужно у него отнять, поскольку он выиграл из-за нарушения на Дэймоне Хилле.

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