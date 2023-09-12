Журналист Бенуа: «У Михаэля Шумахера нужно отнять титул 1994 года»

Теги Михаэль Шумахер Дэймон Хилл Гран-при Австралии Уильямс Бенеттон Формула-1 Авто

Роджер Бенуа считает Михаэля Шумахера шестикратным чемпионом «Формулы-1».

Бенуа – авторитетный швейцарский журналист и друг Михаэля. По мнению Роджера, первый титул Шумахер, выступавший за «Бенеттон», выиграл нечестно. В заключительной гонке сезона в Австралии немецкий пилот врезался в барьеры, после чего столкнулся с гонщиком «Уильямса» Дэймоном Хиллом. Оба спортсмена сошли, Михаэль завоевал чемпионство с отрывом в одно очко.

– Многие считают Шуми величайшим гонщиком всех времен. Какое у вас мнение?

– Как шестикратный чемпион мира он, безусловно, входит в топ-5.

– Шестикратный чемпион мира?

– Конечно, я знаю, что он был чемпионом семь раз. Но титул 1994 года нужно у него отнять, поскольку он выиграл из-за нарушения на Дэймоне Хилле.

Адвокат Массы об иске к «Формуле-1»: «Надеюсь, Льюис Хэмилтон нас поддержит»

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bartez1986
а где он был 29 лет?
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Jack 13th
Ответ Bartez1986
а где он был 29 лет?
Ждал, пока его ДРУГ станет овощем и не сможет ответить ему.
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
The Stig
Насколько я знаю, только после столкновения Шумми с Жаком в 97-м ФИА внесла поправки в регламент, позволявшие штрафовать виновника подобного столкновения после гонки при обоюдном сходе.

З.Ы. а Сенна двукратный? Ну титул 90го нужно отобрать? Или трехкратный, потому что отберем титул 89го у Проста и отдадим Сенне?)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Виталий Кошкин
И в 1964-м Бандини выбил Грэма Хилла ,чтобы титул достался Сертизу на Феррари... Тоже пересмотреть!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rtr_return
Хороший способ напомнить о себе
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alisher Xalikov
Ответ Bartez1986
а где он был 29 лет?
если бы Михаэль не снес Хила, то это сделали бы солдаты НАТО
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Paninaro
Ещё один отниматель. Масса покусал?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий