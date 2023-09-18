Сайнс – лучший гонщик Гран-при Сингапура, Ферстаппен – 5-й, Алонсо – 18-й по версии The Race
Издание The Race поделилось рейтингом пилотов «Формулы-1» по итогам Гран-при Сингапура.
Эксперт Эдд Стро оценивает спортсменов на протяжении всего уик-энда и распределяет их от лучшего к худшему.
Победитель гонки Карлос Сайнс занял первую строчку, компанию в топ-3 пилоту «Феррари» составили экс-напарник по «Макларену» Ландо Норрис и сошедший из-за технических проблем Эстебан Окон из «Альпин».
Лидер сезона Макс Ферстаппен («Ред Булл») стал пятым, призер гонки Льюис Хэмилтон – седьмым, его напарник по «Мерседесу» Джордж Расселл, упустивший подиум из-за аварии – 16-м. Уик-энд вышел катастрофическим для пилотов «Астон Мартин»: Фернандо Алонсо расположился на 18-м месте, а Ланс Стролл, разбивший болид в квалификации и не выступивший в гонке, замкнул список.
Выступление Лиама Лоусона получило высокую оценку – гонщик «Альфа Таури», заработавший свои первые очки, стал восьмым в рейтинге.
Рейтинг гонщиков «Ф-1» по итогам Гран-при Сингапура (The Race)
Что случилось на Гран-при Сингапура: великая оборона Сайнса от «Мерседесов», страдания «Ред Булл», Леклера и Алонсо
Скорее анализы больше хочется посмотреть.
Нынешний - удался, начиная с третьего место - только радость. :)
Но лучше всего его просматривать с последнего места вверх.