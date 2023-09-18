Сайнс – лучший гонщик Гран-при Сингапура, Ферстаппен – 5-й, Алонсо – 18-й по версии The Race

Теги Феррари Макларен Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Ред Булл Уильямс Альфа Таури Гран-при Сингапура Нико Хюлькенберг Карлос Сайнс Формула-1 Мерседес Валттери Боттас Серхио Перес Астон Мартин Кевин Магнуссен Эстебан Окон Пьер Гасли Хаас Макс Ферстаппен Чжоу Гуаньюй Шарль Леклер Ланс Стролл Джордж Расселл Александр Албон Ландо Норрис Альфа Ромео Логан Сарджент Лиам Лоусон Юки Цунода Оскар Пиастри Альпин Авто

Издание The Race поделилось рейтингом пилотов «Формулы-1» по итогам Гран-при Сингапура.

Эксперт Эдд Стро оценивает спортсменов на протяжении всего уик-энда и распределяет их от лучшего к худшему.

Победитель гонки Карлос Сайнс занял первую строчку, компанию в топ-3 пилоту «Феррари» составили экс-напарник по «Макларену» Ландо Норрис и сошедший из-за технических проблем Эстебан Окон из «Альпин».

Лидер сезона Макс Ферстаппен («Ред Булл») стал пятым, призер гонки Льюис Хэмилтон – седьмым, его напарник по «Мерседесу» Джордж Расселл, упустивший подиум из-за аварии – 16-м. Уик-энд вышел катастрофическим для пилотов «Астон Мартин»: Фернандо Алонсо расположился на 18-м месте, а Ланс Стролл, разбивший болид в квалификации и не выступивший в гонке, замкнул список.

Выступление Лиама Лоусона получило высокую оценку – гонщик «Альфа Таури», заработавший свои первые очки, стал восьмым в рейтинге.

Рейтинг гонщиков «Ф-1» по итогам Гран-при Сингапура (The Race)

1. Карлос Сайнс («Феррари»)
2. Ландо Норрис («Макларен»)
3. Эстебан Окон («Альпин»)
4. Шарль Леклер («Феррари»)
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
6. Оскар Пиастри («Макларен»)
7. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
8. Лиам Лоусон («Альфа Таури»)
9. Алекс Албон («Уильямс»)
10. Пьер Гасли («Альпин»)
11. Кевин Магнуссен («Хаас»)
12. Серхио Перес («Ред Булл»)
13. Нико Хюлькенберг («Хаас»)
14. Валттери Боттас («Альфа Ромео»)
15. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео»)
16. Джордж Расселл («Мерседес»)
17. Юки Цунода («Альфа Таури»)
18. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)
19. Логан Сарджент («Уильямс»)
20. Ланс Стролл («Астон Мартин»)
 

Что случилось на Гран-при Сингапура: великая оборона Сайнса от «Мерседесов», страдания «Ред Булл», Леклера и Алонсо

Сайнс признан гонщиком дня по итогам Гран-при Сингапура

10 комментариев

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Birdman
Люсис не смотря на плохую квалу должен быть в тройке, по темпу лучший был в гонке. Ну и Шарль явно где-то на уровне перца
+7
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+6
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Faraon
Если взять весь УикЭнд, то каким образом Макс оказался впереди Хэмильтона? А Окон вообще в тройке это как?
+5
0
+5
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кроссовер Айверсона
интересны комментарии Великого Алонсо по этому поводу
+4
-2
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Антон Якимцев
Ответ кроссовер Айверсона
интересны комментарии Великого Алонсо по этому поводу
Вообще не интересны.
Скорее анализы больше хочется посмотреть.
+1
0
+1
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Lestyv
Леклер так высоко за то, что обуздал эго и послушно давал нужные отрывы Сайнцу? Других причин не вижу. Пиастри и Лоусон имхо были сильнее его.
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Paninaro
Критерии оценки за гонку или за весь уик-энд?
0
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DelNord
Надо этого эксперта не спугнуть. Это же чистый восторг, жду рейтингов каждый раз с нетерпением.
Нынешний - удался, начиная с третьего место - только радость. :)
Но лучше всего его просматривать с последнего места вверх.
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Дмитрий Дудников
Ответ кроссовер Айверсона
интересны комментарии Великого Алонсо по этому поводу
Возможно уже выясняет адрес эксперта Эдди Стро, пока не до комментариев.
+1
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Faraon
Ответ Paninaro
Критерии оценки за гонку или за весь уик-энд?
За красивые глаза😄
0
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Патрик Кейн
Ответ Faraon
Если взять весь УикЭнд, то каким образом Макс оказался впереди Хэмильтона? А Окон вообще в тройке это как?
Ну Макс тиммейту не проиграл в квале пол секунды. С тактикой тоже не повезло, финишировал 5м в 0,3 секундах от четвертого места, стартуя 11м.
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