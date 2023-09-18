Сайнс – лучший гонщик Гран-при Сингапура, Ферстаппен – 5-й, Алонсо – 18-й по версии The Race

Издание The Race поделилось рейтингом пилотов «Формулы-1» по итогам Гран-при Сингапура.

Эксперт Эдд Стро оценивает спортсменов на протяжении всего уик-энда и распределяет их от лучшего к худшему.

Победитель гонки занял первую строчку, компанию в топ-3 пилоту « » составили экс-напарник по « » и сошедший из-за технических проблем из «Альпин».

Лидер сезона Макс Ферстаппен («Ред Булл») стал пятым, призер гонки Льюис Хэмилтон – седьмым, его напарник по «Мерседесу» Джордж Расселл, упустивший подиум из-за аварии – 16-м. Уик-энд вышел катастрофическим для пилотов «Астон Мартин»: Фернандо Алонсо расположился на 18-м месте, а Ланс Стролл, разбивший болид в квалификации и не выступивший в гонке, замкнул список.

Выступление Лиама Лоусона получило высокую оценку – гонщик «Альфа Таури», заработавший свои первые очки, стал восьмым в рейтинге.

Рейтинг гонщиков «Ф-1» по итогам Гран-при Сингапура (The Race)

1. Карлос Сайнс («Феррари»)

2. Ландо Норрис («Макларен»)

3. Эстебан Окон («Альпин»)

4. Шарль Леклер («Феррари»)

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

6. Оскар Пиастри («Макларен»)

7. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

8. Лиам Лоусон («Альфа Таури»)

9. Алекс Албон («Уильямс»)

10. Пьер Гасли («Альпин»)

11. Кевин Магнуссен («Хаас»)

12. Серхио Перес («Ред Булл»)

13. Нико Хюлькенберг («Хаас»)

14. Валттери Боттас («Альфа Ромео»)

15. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео»)

16. Джордж Расселл («Мерседес»)

17. Юки Цунода («Альфа Таури»)

18. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

19. Логан Сарджент («Уильямс»)

20. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

Что случилось на Гран-при Сингапура: великая оборона Сайнса от «Мерседесов», страдания «Ред Булл», Леклера и Алонсо

Сайнс признан гонщиком дня по итогам Гран-при Сингапура