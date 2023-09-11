Адвокат Массы об иске к «Формуле-1»: «Надеюсь, Льюис Хэмилтон нас поддержит»

Теги ФИА Фелипе Масса Льюис Хэмилтон Формула-1 регламент Авто

Адвокаты Фелипе Массы надеются на поддержку своего иска со стороны Льюиса Хэмилтона.

Масса подал иск к «Формуле-1» и ФИА с требованием признать подтасовку результатов на Гран-при Сингапура 2008 года. Представители бразильца настаивают, что с учетом всех обстоятельств результаты гонки должны были быть сразу аннулированы. И в этом случае чемпионом 2008 года стал бы Фелипе Масса.

В данный момент сторона Массы дожидается официального ответа от «Формулы-1» и ФИА, который пока так и не поступил.

По словам адвоката Массы Бернадо Вианы, они также надеются на то, что их позицию поддержит и сам Льюис Хэмилтон.

«Теперь, что называется, мяч на их стороне, и мы ждем их ответа (ФИА и «Ф-1»). Они попросили дать им больше времени, до середины октября. И мы, в качестве жеста доброй воли, пошли им навстречу.

Льюис Хэмилтон является очень важным амбассадором спорта, «Формулы-1», и он всегда защищал спортивную честность и справедливость. Он также является почетным гражданином Бразилии и очень популярен в стране. Надеюсь, он нас поддержит. Ведь мы не имеем ничего против конкретно Льюиса Хэмилтона», – рассказал Виана.

Фелипе Масса: «Уверен, титул-2008 – мой. Ожидаю помощи от «Феррари», но пока поддержки нет»

8 комментариев

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Сергей Москвитин
Я правильно понял, что он должен поддержать передачу титула, из-за ситуации, в которой он никак не виноват?)))
+10
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+10
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Agent Orange.
А титул 2007-го года Масса не хочет оспорить? Завоёван Райкконеном при непосредственном участии Массы с применением командной тактики. Всё бы ничего, но разрешили командную тактику только в 2010-м, в 2007-ом она была запрещена.
+4
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+4
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Михаил Опякин
Ответ Сергей Москвитин
Я правильно понял, что он должен поддержать передачу титула, из-за ситуации, в которой он никак не виноват?)))
Совершенно верно👆🙃
+2
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Максим Макеев
какой то чекнутый сюрреализм
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Markoni
14 круг - Пике разбил машину.
Масса едет первым.
17 круг - Масса заезжает на питстоп и выдёргивает заправочный шланг.

Вопрос Массе - Кто виноват, что он выдернул шланг?
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Alex Sin
Вот те раз, наш великий недовосьмикратный чемпиончик, одним движением превращается недосемикратного. Кругом измена, трусость и обман.
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Markoni
Ответ Agent Orange.
А титул 2007-го года Масса не хочет оспорить? Завоёван Райкконеном при непосредственном участии Массы с применением командной тактики. Всё бы ничего, но разрешили командную тактику только в 2010-м, в 2007-ом она была запрещена.
Вы не понимаете, это другое.
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apurin.anatol
Ответ Agent Orange.
А титул 2007-го года Масса не хочет оспорить? Завоёван Райкконеном при непосредственном участии Массы с применением командной тактики. Всё бы ничего, но разрешили командную тактику только в 2010-м, в 2007-ом она была запрещена.
Я думаю если условие будет именно таким, то он явно будет не против)
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