Адвокат Массы об иске к «Формуле-1»: «Надеюсь, Льюис Хэмилтон нас поддержит»

Адвокаты Фелипе Массы надеются на поддержку своего иска со стороны Льюиса Хэмилтона.

Масса подал иск к «Формуле-1» и с требованием признать подтасовку результатов на Гран-при Сингапура 2008 года. Представители бразильца настаивают, что с учетом всех обстоятельств результаты гонки должны были быть сразу аннулированы. И в этом случае чемпионом 2008 года стал бы Фелипе Масса.

В данный момент сторона Массы дожидается официального ответа от «Формулы-1» и ФИА, который пока так и не поступил.

По словам адвоката Массы Бернадо Вианы, они также надеются на то, что их позицию поддержит и сам Льюис Хэмилтон.

«Теперь, что называется, мяч на их стороне, и мы ждем их ответа (ФИА и «Ф-1»). Они попросили дать им больше времени, до середины октября. И мы, в качестве жеста доброй воли, пошли им навстречу.

Льюис Хэмилтон является очень важным амбассадором спорта, «Формулы-1», и он всегда защищал спортивную честность и справедливость. Он также является почетным гражданином Бразилии и очень популярен в стране. Надеюсь, он нас поддержит. Ведь мы не имеем ничего против конкретно », – рассказал Виана.

Фелипе Масса: «Уверен, титул-2008 – мой. Ожидаю помощи от «Феррари», но пока поддержки нет»