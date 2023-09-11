Адвокат Массы об иске к «Формуле-1»: «Надеюсь, Льюис Хэмилтон нас поддержит»
Адвокаты Фелипе Массы надеются на поддержку своего иска со стороны Льюиса Хэмилтона.
Масса подал иск к «Формуле-1» и ФИА с требованием признать подтасовку результатов на Гран-при Сингапура 2008 года. Представители бразильца настаивают, что с учетом всех обстоятельств результаты гонки должны были быть сразу аннулированы. И в этом случае чемпионом 2008 года стал бы Фелипе Масса.
В данный момент сторона Массы дожидается официального ответа от «Формулы-1» и ФИА, который пока так и не поступил.
По словам адвоката Массы Бернадо Вианы, они также надеются на то, что их позицию поддержит и сам Льюис Хэмилтон.
«Теперь, что называется, мяч на их стороне, и мы ждем их ответа (ФИА и «Ф-1»). Они попросили дать им больше времени, до середины октября. И мы, в качестве жеста доброй воли, пошли им навстречу.
Льюис Хэмилтон является очень важным амбассадором спорта, «Формулы-1», и он всегда защищал спортивную честность и справедливость. Он также является почетным гражданином Бразилии и очень популярен в стране. Надеюсь, он нас поддержит. Ведь мы не имеем ничего против конкретно Льюиса Хэмилтона», – рассказал Виана.
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Масса едет первым.
17 круг - Масса заезжает на питстоп и выдёргивает заправочный шланг.
Вопрос Массе - Кто виноват, что он выдернул шланг?