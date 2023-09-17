Тото Вольфф: «За несколько кругов до финиша данные показывали, что мы будем на первом и втором месте»

Теги Льюис Хэмилтон Гран-при Сингапура Формула-1 Мерседес Тото Вольфф Джордж Расселл Авто

Тото Вольфф рассказал о настрое «Мерседеса» во время Гран-при Сингапура.

В результате гонки на трассе «Марина-Бэй» Льюис Хэмилтон финишировал третьим, а Джордж Расселл врезался в стену на последнем круге.

«Здорово, что Льюис на подиуме. Он провел блестящую гонку и набрал хороший темп в конце. Очень жаль Джорджа, потому что он очень усердно старался.

Мог получиться хороший финиш на третьем и четвертом месте с большим количеством очков, но в итоге мы уступили «Феррари» 22 очка.

Было бы трудно выиграть гонку, если бы мы действовали статично. Так что мы сказали, мол, «погнали». Мы просто стали действовать агрессивнее, и в конце концов Льюис оказался на подиуме – и это здорово.

Не думаю, что мы бы выиграли, оставшись на трассе во время режима виртуальной машины безопасности – потому мы и пошли на риск. Мы знали, что в худшем случае окажемся на третьем и пятом месте, а в лучшем – выиграем. Когда оставалось несколько кругов до финиша, данные показывали, что мы будем на первом и втором месте», – рассказал шеф «Мерседеса».

Расселл врезался в барьеры на последнем круге Гран-при Сингапура, упустив подиум

 

19 комментариев

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Mik mik
Эпитеты "блестящая гонка" и "усердно старался" как мне кажется четко расставляют пилотов по номерам, дабы такая хрень от Жоры(ни себе ни людям)больше не повторялась.
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dvdvdv vsdvdsvsdv
Если бы Хэм ехал за Норрисом, думаю он бы смог. А так, имеем что имеем. Одно удовольствие смотреть гонки, где есть реальная борьба за победу.
+14
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+11
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Le Chan
Жора очень хотел выиграть, поэтому его не стали лишать такой возможности. По уму было бы правильно зазвать Хэма, а Жору оставить на трассе. Сайнц берег резину, как и Ландо, поэтому могли бы быть 2-3. Но победа была маловероятна из за того, что обогнать тут куда труднее, чем догнать.
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Minuvert
Но тут поднялась стена и прыгнула под колеса болида Рассела
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alex1382
Ответ dvdvdv vsdvdsvsdv
Если бы Хэм ехал за Норрисом, думаю он бы смог. А так, имеем что имеем. Одно удовольствие смотреть гонки, где есть реальная борьба за победу.
в 2020 и 2019 ты такие же пламенные речи излагал?
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Morozov Sergei
Ответ Le Chan
Жора очень хотел выиграть, поэтому его не стали лишать такой возможности. По уму было бы правильно зазвать Хэма, а Жору оставить на трассе. Сайнц берег резину, как и Ландо, поэтому могли бы быть 2-3. Но победа была маловероятна из за того, что обогнать тут куда труднее, чем догнать.
Согласен.
Но тогда былабы волна хейта за фаворитизм Льюису. А в итоге помешали друг другу.
Жорж мог бы потиранить Карлоса, а Лью и потом проехал бы как стоячих с убитой резиной. Карлос и Ландо были довольны расклпдом и сыграли на друг друга.
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Paninaro
Ответ Le Chan
Жора очень хотел выиграть, поэтому его не стали лишать такой возможности. По уму было бы правильно зазвать Хэма, а Жору оставить на трассе. Сайнц берег резину, как и Ландо, поэтому могли бы быть 2-3. Но победа была маловероятна из за того, что обогнать тут куда труднее, чем догнать.
Жоре надо пересмотреть топовые гонки некоего Алена Проста, особенно Аделаиду 1986. Чтоб научиться выигрывать тактически и не крашить.
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Le Chan
Ответ Morozov Sergei
Согласен. Но тогда былабы волна хейта за фаворитизм Льюису. А в итоге помешали друг другу. Жорж мог бы потиранить Карлоса, а Лью и потом проехал бы как стоячих с убитой резиной. Карлос и Ландо были довольны расклпдом и сыграли на друг друга.
Норрис и Сайнц все сделали правильно в отличии от Мерседеса,но такое бывает это гонки. Ну пошумели бы немного зато было бы лучше для команды,а так минус 20 в КК
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Le Chan
Ответ Paninaro
Жоре надо пересмотреть топовые гонки некоего Алена Проста, особенно Аделаиду 1986. Чтоб научиться выигрывать тактически и не крашить.
Там сошлось много факторов невезение Мэнселла плюс вторик Росберг
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Иван Алейников
Ответ Mik mik
Эпитеты "блестящая гонка" и "усердно старался" как мне кажется четко расставляют пилотов по номерам, дабы такая хрень от Жоры(ни себе ни людям)больше не повторялась.
Ну Джордж вылетел и потерял много очков для КК. Может потом по головке (неизвестно еще какой) его поглядит.
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alex1382
Ответ Иван Алейников
6 титулов закосмовозить и побеждать даже на 3 колесах это не стабильность?
это самовозность, из-за который не всегда остаётся 100% концентрации и случаются фейлы
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alex1382
Ответ dvdvdv vsdvdsvsdv
И что? Какое это имеет отношение к тому, что я написал? Если по факту, это первая гонка в сезоне где была борьба за победу. P.S. Если у тебя проблемы с Хэмом и всем что с ним связанно, то это не мое дело. Ты бы еще до болельщиков Шуми доколупался со своими «а вот тогда было так» и т.д.
да к тому что есть такие персонажи лицемерные, которые являясь фанами мерсов, сейчас ноют, что эти 2 сезона не интересны потому что у РБ самовоз.... Если ты к таким не относишься, то вопросов нет
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Иван Алейников
Ответ alex1382
смотрю, что ты фан Хэма, а в те сезоны у мерсов тоже конкурентов не было. Ну а про 15 побед подряд, просто пилоты мерсов не такие стабильные...чего хотя бы стоит Германия 2019
6 титулов закосмовозить и побеждать даже на 3 колесах это не стабильность?
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dvdvdv vsdvdsvsdv
Ответ alex1382
смотрю, что ты фан Хэма, а в те сезоны у мерсов тоже конкурентов не было. Ну а про 15 побед подряд, просто пилоты мерсов не такие стабильные...чего хотя бы стоит Германия 2019
И что? Какое это имеет отношение к тому, что я написал? Если по факту, это первая гонка в сезоне где была борьба за победу.

P.S. Если у тебя проблемы с Хэмом и всем что с ним связанно, то это не мое дело. Ты бы еще до болельщиков Шуми доколупался со своими «а вот тогда было так» и т.д.
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dvdvdv vsdvdsvsdv
Ответ alex1382
в 2020 и 2019 ты такие же пламенные речи излагал?
а что в 2019 и 2020 году какая-то команда 15 гп подряд выигрывала? А по поводу «излагать», я всегда за борьбу на трассе. Какие конкретно ко мне претензии?
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Nadert@
Ответ dvdvdv vsdvdsvsdv
Если бы Хэм ехал за Норрисом, думаю он бы смог. А так, имеем что имеем. Одно удовольствие смотреть гонки, где есть реальная борьба за победу.
Хэм в Великобритании уже пробовал обойти Ландо на более мягких шинах. Не получилось.
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Рнпрл Аари
Но эти данные вертели Сайнс с Ландо на пару)))
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Last avenger
все эти твои данные, они для компьютеров, только и всего
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