Тото Вольфф: «За несколько кругов до финиша данные показывали, что мы будем на первом и втором месте»
Тото Вольфф рассказал о настрое «Мерседеса» во время Гран-при Сингапура.
В результате гонки на трассе «Марина-Бэй» Льюис Хэмилтон финишировал третьим, а Джордж Расселл врезался в стену на последнем круге.
«Здорово, что Льюис на подиуме. Он провел блестящую гонку и набрал хороший темп в конце. Очень жаль Джорджа, потому что он очень усердно старался.
Мог получиться хороший финиш на третьем и четвертом месте с большим количеством очков, но в итоге мы уступили «Феррари» 22 очка.
Было бы трудно выиграть гонку, если бы мы действовали статично. Так что мы сказали, мол, «погнали». Мы просто стали действовать агрессивнее, и в конце концов Льюис оказался на подиуме – и это здорово.
Не думаю, что мы бы выиграли, оставшись на трассе во время режима виртуальной машины безопасности – потому мы и пошли на риск. Мы знали, что в худшем случае окажемся на третьем и пятом месте, а в лучшем – выиграем. Когда оставалось несколько кругов до финиша, данные показывали, что мы будем на первом и втором месте», – рассказал шеф «Мерседеса».
Расселл врезался в барьеры на последнем круге Гран-при Сингапура, упустив подиум
Но тогда былабы волна хейта за фаворитизм Льюису. А в итоге помешали друг другу.
Жорж мог бы потиранить Карлоса, а Лью и потом проехал бы как стоячих с убитой резиной. Карлос и Ландо были довольны расклпдом и сыграли на друг друга.
P.S. Если у тебя проблемы с Хэмом и всем что с ним связанно, то это не мое дело. Ты бы еще до болельщиков Шуми доколупался со своими «а вот тогда было так» и т.д.