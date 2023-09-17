Тото Вольфф: «За несколько кругов до финиша данные показывали, что мы будем на первом и втором месте»

Тото Вольфф рассказал о настрое «Мерседеса» во время Гран-при Сингапура.

В результате гонки на трассе «Марина-Бэй» финишировал третьим, а врезался в стену на последнем круге.

«Здорово, что Льюис на подиуме. Он провел блестящую гонку и набрал хороший темп в конце. Очень жаль Джорджа, потому что он очень усердно старался.

Мог получиться хороший финиш на третьем и четвертом месте с большим количеством очков, но в итоге мы уступили «Феррари» 22 очка.

Было бы трудно выиграть гонку, если бы мы действовали статично. Так что мы сказали, мол, «погнали». Мы просто стали действовать агрессивнее, и в конце концов Льюис оказался на подиуме – и это здорово.

Не думаю, что мы бы выиграли, оставшись на трассе во время режима виртуальной машины безопасности – потому мы и пошли на риск. Мы знали, что в худшем случае окажемся на третьем и пятом месте, а в лучшем – выиграем. Когда оставалось несколько кругов до финиша, данные показывали, что мы будем на первом и втором месте», – рассказал шеф « ».

Расселл врезался в барьеры на последнем круге Гран-при Сингапура, упустив подиум