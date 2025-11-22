Карлос Сайнс: «Внесли в настройки несколько изменений, что улучшило работу машины в дождевых условиях. Я рад 3-му месту»

Сайнс рад 3-му месту в квалификации в Лас-Вегасе.

Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс подвел итоги квалификации к Гран-при Лас-Вегаса, отметив, что остался очень доволен попаданием в топ-3 и скоростью болида.

При этом Сайнс рассказал, что такой скорости «Уильямсу» удалось достичь благодаря дождевым настройкам болида – что может негативно сказаться на перспективах команды в завтрашней гонке, которая должна пройти в сухих условиях.

«Я всегда стараюсь оставаться оптимистом. Всегда стараюсь думать о том, что способен хорошо сделать свою работу.

В сухих условиях трасса неплохо подходила болиду «Уильямса ». В дождь, по ходу третьей практики, наш темп выглядел не слишком обнадеживающе. Но мы внесли в настройки болида несколько изменений, что помогло улучшить работу машины в дождевых условиях – и что позволило мне установить лучшее время в первом и втором сегменте.

Но я знал, что после перехода на промежуточные шины другие подтянутся. Так что я в любом случае очень доволен третьим местом. Конечно, я был бы очень рад оказаться на поуле, но пока мы не настолько быстры», – рассказал Сайнс.

Гран-при Лас-Вегаса-2025. Норрис выиграл дождевую квалификацию, Ферстаппен – 2-й, Сайнс – 3-й, Пиастри – 5-й