Хэмилтон стал 20-м в квалификации к Гран-при Лас-Вегаса

Гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон завершил дождевую квалификацию к Гран-при Лас-Вегаса на последнем месте.

Семикратный чемпион «Формулы-1» бросил заключительную попытку. У Льюиса возникло недопонимание с гоночным инженером Рикардо Адами. Вероятно, пилот посчитал, что не успел начать последний круг до истечения времени.

После сессии британец сообщил, что не смог заставить шины работать.

Хватит драматизировать кошмар Хэмилтона в «Феррари». Настоящая проверка – в 2026-м