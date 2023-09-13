Джоди Шектер: «Алонсо отличный гонщик. Но он не настолько хорош, как о нем порой пишут в прессе»

Чемпион «Формулы-1» 1979 года высказался об уровне .

Шектер отметил, что считает Алонсо очень хорошим гонщиком, но что при этом в прессе его уровень порой переоценивают.

«Очевидно, что Фернандо очень хороший гонщик. Да, мне не нравились некоторые вещи, которые он делал в начале карьеры. На самом деле, мне эти вещи очень не нравились.

Но Фернандо очень хороший гонщик, агрессивный на трассе. Не думаю, что он настолько хорош, как о нем порой пишут в прессе. Но сейчас он действительно хорошо выступает, отлично справляется со своей работой», – рассказал Шектер.

Кто из гонщиков «Ф-1» самый эффективный по очкам за вложенные деньги? Ферстаппен окупает $55 млн? А Леклер – $36 млн?