Джоди Шектер: «Алонсо отличный гонщик. Но он не настолько хорош, как о нем порой пишут в прессе»

Теги Фернандо Алонсо Джоди Шектер Формула-1 Астон Мартин Авто

Чемпион «Формулы-1» 1979 года Джоди Шектер высказался об уровне Фернандо Алонсо.

Шектер отметил, что считает Алонсо очень хорошим гонщиком, но что при этом в прессе его уровень порой переоценивают.

«Очевидно, что Фернандо очень хороший гонщик. Да, мне не нравились некоторые вещи, которые он делал в начале карьеры. На самом деле, мне эти вещи очень не нравились.

Но Фернандо очень хороший гонщик, агрессивный на трассе. Не думаю, что он настолько хорош, как о нем порой пишут в прессе. Но сейчас он действительно хорошо выступает, отлично справляется со своей работой», – рассказал Шектер.

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5 комментариев

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Robert Oganyan
Под прессой он подразумевает комментарии великого Алонсо?
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as009595@icloud.com
Ответ Robert Oganyan
Под прессой он подразумевает комментарии великого Алонсо?
Нет) их он точно не видел, тогда то что пишут в прессе ему показались бы цветочками
+4
-2
+2
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Роман
Ответ Великий Алонсо
Сколько людей столько и мнений, 1000 назовут Алонсо Великим, а вот 1 какой-то ноунейм скажет, что он просто отличный гонщик. Мне плевать на его мнение совершенно, для всех людей разбирающихся в автоспорте, Фернандо Алонсо выдающийся, великий пилот, глыба мирового спорта, легенда.
чемпион формулы ноунейм?
+2
-1
+1
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Jet 89
По уровню, гоночному мастерству Алонсо в тройке лучших за всю историю
+3
-3
0
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Великий Алонсо
Сколько людей столько и мнений, 1000 назовут Алонсо Великим, а вот 1 какой-то ноунейм скажет, что он просто отличный гонщик. Мне плевать на его мнение совершенно, для всех людей разбирающихся в автоспорте, Фернандо Алонсо выдающийся, великий пилот, глыба мирового спорта, легенда.
+4
-4
0
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