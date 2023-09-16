Макс Ферстаппен: «Шокирующий опыт. Машина неуправляемая, я постоянно скользил, очень тяжело пилотировать»

Теги Ред Булл Гран-при Сингапура Формула-1 Макс Ферстаппен Авто

Макс Ферстаппен шокирован провалом в квалификации к Гран-при Сингапура.

Двукратный чемпион «Формулы-1» не пробился в третий сегмент, показав 11-е время.

«Я знал, что будет трудно завоевать поул. Но такого я не ожидал.

По ходу уик-энда мы столкнулись с трудностями. На самом деле третья практика прошла не слишком плохо, однако затем мы пробовали кое-какие вещи для квалификации, и машина вновь стала неуправляемой.

В больших зонах торможения болид испытывал огромные заземления, и каждый раз, когда я хотел затормозить поздно, передние колеса разгружались.

Просто шокирующий опыт. В низкоскоростных поворотах я постоянно скользил, сцепления не было – очень тяжело пилотировать», – подвел итоги квалификации Макс.

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14 комментариев

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Niko [Ars]
Максик уже по-хорошему зажрался
Непривычно для него такое
+10
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Сергей Евсеев
Людей можно понять, они с марта ждали, чтобы получить возможность что-то написать про Макса. До этого он им повода не давал. Потерпим, им потом опять страдать.
+10
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+9
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rashnew
Наконец-то победит не ред булл! УРА! Отличная гонка будет в эти выходные!
+10
-3
+7
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Last Omen
Ой та забей, все равно чемпионат ваш) творите болид следующего года
+2
0
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Paninaro
Полуторакратная звезда в шоке.)
+11
-10
+1
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Megaros
Ну наконец то увидим борьбу за победу
+1
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Lenkoran33
🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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Le Chan
Лоусон с 2 гран при в кармане опередил его на ведроальфе ))
+1
-1
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El Toro
Ответ rashnew
Наконец-то победит не ред булл! УРА! Отличная гонка будет в эти выходные!
да не факт это, пара СК, косяки Феррари и вот уже подиум рядом.. а там и побороться можно...
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