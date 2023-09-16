Макс Ферстаппен: «Шокирующий опыт. Машина неуправляемая, я постоянно скользил, очень тяжело пилотировать»

Макс Ферстаппен шокирован провалом в квалификации к Гран-при Сингапура.

Двукратный чемпион «Формулы-1» не пробился в третий сегмент, показав 11-е время.

«Я знал, что будет трудно завоевать поул. Но такого я не ожидал.

По ходу уик-энда мы столкнулись с трудностями. На самом деле третья практика прошла не слишком плохо, однако затем мы пробовали кое-какие вещи для квалификации, и машина вновь стала неуправляемой.

В больших зонах торможения болид испытывал огромные заземления, и каждый раз, когда я хотел затормозить поздно, передние колеса разгружались.

Просто шокирующий опыт. В низкоскоростных поворотах я постоянно скользил, сцепления не было – очень тяжело пилотировать», – подвел итоги квалификации .

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