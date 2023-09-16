Ферстаппена не оштрафовали за 3 блокировки в квалификации к Гран-при Сингапура

Гонщик «Ред Булл» не потеряет позиции на стартовой решетке Гран-при Сингапура.

Стюарды подтвердили, что Макс допустил три блокировки во время квалификации – первый инцидент произошел на пит-лейн, затем Ферстаппен помешал пилоту « » Логану Сардженту и представителю « » .

Двукратному чемпиону «Формулы-1» выписали предупреждения за первый и третий эпизод и не стали наказывать за второй. Кроме этого, « » оштрафовали на 5000 евро.

Сарджент заявил, что Ферстаппен не виноват в блокировке, судьи приняли объяснение Макса, который решил остаться на траектории, поскольку его окружало множество машин, и смещаться было бы небезопасно. В двух других случаях судьи признали вину нидерландца.

Сарджент также отделался предупреждением за блокировку пилота «Астон Мартин» Ланса Стролла.

Ферстаппена вызвали к стюардам за 3 предполагаемые блокировки в квалификации к Гран-при Сингапура

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