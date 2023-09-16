Ферстаппена не оштрафовали за 3 блокировки в квалификации к Гран-при Сингапура

Теги ФИА Ред Булл Уильямс Альфа Таури Гран-при Сингапура Формула-1 регламент Астон Мартин Макс Ферстаппен Ланс Стролл Логан Сарджент Юки Цунода Авто

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен не потеряет позиции на стартовой решетке Гран-при Сингапура.

Стюарды подтвердили, что Макс допустил три блокировки во время квалификации – первый инцидент произошел на пит-лейн, затем Ферстаппен помешал пилоту «Уильямса» Логану Сардженту и представителю «Альфа Таури» Юки Цуноде.

Двукратному чемпиону «Формулы-1» выписали предупреждения за первый и третий эпизод и не стали наказывать за второй. Кроме этого, «Ред Булл» оштрафовали на 5000 евро.

Сарджент заявил, что Ферстаппен не виноват в блокировке, судьи приняли объяснение Макса, который решил остаться на траектории, поскольку его окружало множество машин, и смещаться было бы небезопасно. В двух других случаях судьи признали вину нидерландца.

Сарджент также отделался предупреждением за блокировку пилота «Астон Мартин» Ланса Стролла.

Ферстаппена вызвали к стюардам за 3 предполагаемые блокировки в квалификации к Гран-при Сингапура

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30 комментариев

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Imax161
Цирк! Или всем выписывайте или никому! Леклеру два раза выписывали за подобное! Был бы кто то на месте Макса дали бы 6 позиций минимум
+23
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+22
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Mittermeyer
Все пилоты равны, но некоторые равнее
+23
-4
+19
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Павел Швецов
К слову Льюиса всегда штрафовали, когда он был виноват, но по мнению хейтеров недостаточно жёстко. Тут вообще, конечно, глаза закрыли. Бред.
+18
-8
+10
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Женя Дерунов
не понял...в двух случаях признали виновным, но не наказали. Это как?
+9
0
+9
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madrilenos
тут даже и писать ничего не надо))
+9
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Luca di Montezemolo
Ахаха. Даже комментировать не буду, если считать сколько персонаж со своего прихода чего нарушил, и сколько раз ему простили или не стали расследовать, то список будет очень длинный, то что они так нагло плюют на правила даже хорошо, чтобы не было иллюзии что эти покатушки из себя представляют .
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Le Chan
У меня и сомнений не было что так и будет )
Можно оказывается стоять на пите и блокировать всех сзади ради себя любимого потому что на трассе очень много машин))
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Hans_Zimmer
Ответ Павел Швецов
К слову Льюиса всегда штрафовали, когда он был виноват, но по мнению хейтеров недостаточно жёстко. Тут вообще, конечно, глаза закрыли. Бред.
Я фан Хэма, но его не оштрафовали в знаменитом эпизоде “in in in in”, когда он уже заехал на питлейн, а потом выехал по траве. Так что не всегда его штрафовали
+11
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United_LP
Именно поэтому Макс становится всё более неуважаемым чемпионом сравнительно с другими.
+5
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grag68
Ну побоялись, что завтра снег выпадет и гонку придется отменить))
А так вообще никто не понимает, почему этого мусорного чемпиона не наказывают
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Кирилл Конопельченко
Кто бы сомневался что особенного не оштрафуют. Удивлен что всех остальных не оштрафовали чтобы шлепок первым стартовал.
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Le Chan
Ответ Hans_Zimmer
Я фан Хэма, но его не оштрафовали в знаменитом эпизоде “in in in in”, когда он уже заехал на питлейн, а потом выехал по траве. Так что не всегда его штрафовали
Точно также Кими проехал в 2007 или 2008 году на той же трассе его не наказали почему тогда Хэма должны были штрафовать ? К тому же Хэм так сделал под желтыми флагами,а не под зелеными,как Кими
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Incendier Deafening
Если то не блокировка, то что))))))
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Paninaro
А что, так можно было?)
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Дмитрий Воронцов
Ой, а как меня минусуют, когда я пишу, что он если маршалов собьет, то ему даже в этом случае не дадут штраф, а виновными признают работников трассы)) Просто напомню, что Леклеру, Гасли, да и другим ребятам за гораздо более спорные блокировки давали штрафы.
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Ser Gradov
Ну по Саржанту и на питлейне я был уверен, что не дадут штраф, а вот за Тсуноду должен быть 100% штраф
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Andres Dandaras
Ему хоть 1 штраф в этом году за блокировку дали ? Ни 1 не помню
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Hardi
Все равны, но кто-то ровнее
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Andres Dandaras
Судьба наказала раз судьи продажные. Так и думал . Встал на питлейн и час всех блокировал . Дичь
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Mouse72
Как я понял, своей блокировкой он не дал уйти на быстрый круг Мерседесам. Сам еле успел, а они уже нет
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WINWOLF
Думаю, никто не сомневался, абсолютно никто)))
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Сергей Богатырёв
А чего не видно в комментариях болельщиков Макса?
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LeChat Ostrowski
они просто побоялись, что Максимка хулиган и "наваляет" им 🤭
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Mik mik
Ответ LeChat Ostrowski
они просто побоялись, что Максимка хулиган и "наваляет" им 🤭
Кому этот дрищ может "накалять"?????😂
+4
-4
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Сергей Богатырёв
Ответ Mik mik
Кому этот дрищ может "накалять"?????😂
Папу позовëт. Хотя папа тоже в основном по старикам и бабам кулаки чешет.
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