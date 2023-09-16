Ферстаппена не оштрафовали за 3 блокировки в квалификации к Гран-при Сингапура
Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен не потеряет позиции на стартовой решетке Гран-при Сингапура.
Стюарды подтвердили, что Макс допустил три блокировки во время квалификации – первый инцидент произошел на пит-лейн, затем Ферстаппен помешал пилоту «Уильямса» Логану Сардженту и представителю «Альфа Таури» Юки Цуноде.
Двукратному чемпиону «Формулы-1» выписали предупреждения за первый и третий эпизод и не стали наказывать за второй. Кроме этого, «Ред Булл» оштрафовали на 5000 евро.
Сарджент заявил, что Ферстаппен не виноват в блокировке, судьи приняли объяснение Макса, который решил остаться на траектории, поскольку его окружало множество машин, и смещаться было бы небезопасно. В двух других случаях судьи признали вину нидерландца.
Сарджент также отделался предупреждением за блокировку пилота «Астон Мартин» Ланса Стролла.
Ферстаппена вызвали к стюардам за 3 предполагаемые блокировки в квалификации к Гран-при Сингапура
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Можно оказывается стоять на пите и блокировать всех сзади ради себя любимого потому что на трассе очень много машин))
А так вообще никто не понимает, почему этого мусорного чемпиона не наказывают