Льюис Хэмилтон: «Слова Марко о Пересе абсолютно неприемлемы. Я не удивлен»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон осудил слова Гельмута Марко о Серхио Пересе.

Советник « » заявил, что его подопечный не столь сосредоточен в сравнении с другими, поскольку является «южноамериканцем». После этого Марко извинился за обобщения по национальному признаку.

«То, что он сказал, абсолютно неприемлемо. Пока мы говорим о том, что в нашем спорте нет места какой-либо дискриминации – и так и должно быть – лидеры и люди в его положении делают такие комментарии. Так мы не продвинемся вперед.

На мой взгляд, это подчеркивает работу, которую предстоит проделать. За кадром остается большое количество людей, которые пытаются бороться с такими вещами, однако трудно лавировать, когда так мыслят люди на вершине – это просто не дает нам добиться прогресса. Я не удивлен, честно говоря.

Я считаю, это не те слова, за которые ты можешь просто извиниться, и все в порядке. Нужно сделать больше. Обычно таких людей убирают или по меньшей мере заявляют, что не поддерживают подобное. Интересно, что они этого не сделали, но это не моя команда, и мы следуем другим путем.

Это показывает, как важно продолжать работу – работу, которую я пытаюсь проводить вместе со своей командой и в нашем спорте в целом. Впереди большой путь, чтобы создать более инклюзивную среду», – поделился мыслями .

Гельмут Марко: «Перес – южноамериканец, поэтому не так сосредоточен, как Ферстаппен или Феттель»

Серхио Перес о стереотипах: «Марко извинился, ситуация в прошлом. Он не это имел в виду»