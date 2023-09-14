Льюис Хэмилтон: «Слова Марко о Пересе абсолютно неприемлемы. Я не удивлен»

Теги Льюис Хэмилтон Ред Булл Формула-1 Гельмут Марко Мерседес Серхио Перес дискриминация Авто

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон осудил слова Гельмута Марко о Серхио Пересе.

Советник «Ред Булл» заявил, что его подопечный не столь сосредоточен в сравнении с другими, поскольку является «южноамериканцем». После этого Марко извинился за обобщения по национальному признаку.

«То, что он сказал, абсолютно неприемлемо. Пока мы говорим о том, что в нашем спорте нет места какой-либо дискриминации – и так и должно быть – лидеры и люди в его положении делают такие комментарии. Так мы не продвинемся вперед.

На мой взгляд, это подчеркивает работу, которую предстоит проделать. За кадром остается большое количество людей, которые пытаются бороться с такими вещами, однако трудно лавировать, когда так мыслят люди на вершине – это просто не дает нам добиться прогресса. Я не удивлен, честно говоря.

Я считаю, это не те слова, за которые ты можешь просто извиниться, и все в порядке. Нужно сделать больше. Обычно таких людей убирают или по меньшей мере заявляют, что не поддерживают подобное. Интересно, что они этого не сделали, но это не моя команда, и мы следуем другим путем.

Это показывает, как важно продолжать работу – работу, которую я пытаюсь проводить вместе со своей командой и в нашем спорте в целом. Впереди большой путь, чтобы создать более инклюзивную среду», – поделился мыслями Льюис.

Гельмут Марко: «Перес – южноамериканец, поэтому не так сосредоточен, как Ферстаппен или Феттель»

Серхио Перес о стереотипах: «Марко извинился, ситуация в прошлом. Он не это имел в виду»

20 комментариев

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Дмитрий Дудников
И так у Переса в команде положение шаткое, он сам сказал, что конфликт исчерпан, но появляется Льюис и намекает, что Марко убрать надо. Не уверен, что такая "помощь" нужна Чеко.
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Башмак Нирванов
Ответ dend99
Вот в этом весь Льюис… И отличие от трушного гонщика Хэм, безусловно, один из величайших гонщиков современности. Но когда побеждает, все время превозмогает. Когда не побеждает, лезет во все негоночные дела. Тут же даже проблемы не было. Ок, Марко правда сказал криво, что допускает неоднозначные трактовки. Но, он извинился, Чеко сказал, что вопросов нет. И вообще, это внутреннее дело другой команды. Ну не ведет себя так гонщик - Макс, Михаэль, Жиль Вильнев… Это люди, для которых гонки - страсть. Вся жизнь! А тут… Дайте мне восьмой кубок, а я пока буду превозмогать всех по несколько раз… Как-то не добавляет плюсиков
Если ты чего-то не понимаешь, спроси, а не осуждай.
Люис именно поэтому Личность, что войдёт в историю не только , как супергонщик с кучей рекордов, а и как Человек, сделавшей Ф1 (и не только) чуточку лучше, чем она была до него. Кстати, такой же был и Феттель для нее.
А вот после Макса она либо не изменится, либо даже станет хуже.
Станут возможны вещи, которые ранее считались неприличными и неэтичными.
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Kemal Gul
Ответ Башмак Нирванов
Если ты чего-то не понимаешь, спроси, а не осуждай. Люис именно поэтому Личность, что войдёт в историю не только , как супергонщик с кучей рекордов, а и как Человек, сделавшей Ф1 (и не только) чуточку лучше, чем она была до него. Кстати, такой же был и Феттель для нее. А вот после Макса она либо не изменится, либо даже станет хуже. Станут возможны вещи, которые ранее считались неприличными и неэтичными.
Да ладно вам. Шумахера или Алонсо любят за их скорость и красивые обгоны, а не за то, что они сделали ф-1 толерантнее или инклюзивнее. Делаешь хорошее дело, борешься с несправедливостью - молодец, но спортсменов любят не за это
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dend99
Ответ Kemal Gul
Да ладно вам. Шумахера или Алонсо любят за их скорость и красивые обгоны, а не за то, что они сделали ф-1 толерантнее или инклюзивнее. Делаешь хорошее дело, борешься с несправедливостью - молодец, но спортсменов любят не за это
Полностью согласен
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Сергей Богатырёв
Ответ dend99
Вот в этом весь Льюис… И отличие от трушного гонщика Хэм, безусловно, один из величайших гонщиков современности. Но когда побеждает, все время превозмогает. Когда не побеждает, лезет во все негоночные дела. Тут же даже проблемы не было. Ок, Марко правда сказал криво, что допускает неоднозначные трактовки. Но, он извинился, Чеко сказал, что вопросов нет. И вообще, это внутреннее дело другой команды. Ну не ведет себя так гонщик - Макс, Михаэль, Жиль Вильнев… Это люди, для которых гонки - страсть. Вся жизнь! А тут… Дайте мне восьмой кубок, а я пока буду превозмогать всех по несколько раз… Как-то не добавляет плюсиков
в целом, скорее, соглашусь с вами, только замечу, что вряд ли Льюис собирал пресс-коференцию, чтобы поделиться своим мнением об этой истории, наверняка кто-то из журналистов спросил.
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dend99
Ответ Башмак Нирванов
Если ты чего-то не понимаешь, спроси, а не осуждай. Люис именно поэтому Личность, что войдёт в историю не только , как супергонщик с кучей рекордов, а и как Человек, сделавшей Ф1 (и не только) чуточку лучше, чем она была до него. Кстати, такой же был и Феттель для нее. А вот после Макса она либо не изменится, либо даже станет хуже. Станут возможны вещи, которые ранее считались неприличными и неэтичными.
К слову, Феттель, безусловно, Личность
Но, в первую очередь, потому что делал - эпизод с тем, как он после гонки убирал трибуну и не звал СМИ, однозначно, раскрывает его как человека с большой буквы
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King_X
Ответ Дмитрий Дудников
И так у Переса в команде положение шаткое, он сам сказал, что конфликт исчерпан, но появляется Льюис и намекает, что Марко убрать надо. Не уверен, что такая "помощь" нужна Чеко.
Хотя сам стебу Льюиса и повесточку, здесь он прав
Наоборот, удивлён, что не высказался раньше(или если б вообще промолчал), особенно при перепалках Мерса и РБ

Коммент Марко абсолютно неуместен, обобщать и сводить на стереотип по целой нации - дичь
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Башмак Нирванов
Ответ dend99
К слову, Феттель, безусловно, Личность Но, в первую очередь, потому что делал - эпизод с тем, как он после гонки убирал трибуну и не звал СМИ, однозначно, раскрывает его как человека с большой буквы
Тут согласен безоговорочно.
Но и говорить он не забывал. Про климат.
Чем и снискал уничижение многими местными любителями V12.
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Zver
ну что хейтеры Хэма ваш выход)
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Дмитрий Дудников
А когда Вольфф сказал «Fuck them all», это кого он послал? По какому признаку? Кого он имел ввиду? Болельщиков Ферстаппена? Судей? Почему Льюис не поставил босса своей команды на место? Прям пробелы в борьбе за «инклюзивную среду».
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Башмак Нирванов
Ответ Kemal Gul
Да ладно вам. Шумахера или Алонсо любят за их скорость и красивые обгоны, а не за то, что они сделали ф-1 толерантнее или инклюзивнее. Делаешь хорошее дело, борешься с несправедливостью - молодец, но спортсменов любят не за это
Я не совсем понимаю, зачем противопоставлять?
Разве Люис - плохой спортсмен?
Но я вел речь про роль спортсмена вне гонок (матчей и т.п.).
Лично я совершенно убежден, что если ты достигаешь больших успехов в чем либо, получаешь большую аудиторию фанатов, становишься "лидером мнений" к которому прислушиваются, то с тебя и спрос больше. Ты просто обязан делать мир лучше вокруг себя. Таких примеров в спорте очень много. Но есть и обратные ...
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Роман
Ответ Башмак Нирванов
Если ты чего-то не понимаешь, спроси, а не осуждай. Люис именно поэтому Личность, что войдёт в историю не только , как супергонщик с кучей рекордов, а и как Человек, сделавшей Ф1 (и не только) чуточку лучше, чем она была до него. Кстати, такой же был и Феттель для нее. А вот после Макса она либо не изменится, либо даже станет хуже. Станут возможны вещи, которые ранее считались неприличными и неэтичными.
Льюис один из самых медийных расистов в мире, опомнись, оценивать людей за цвет кожи и вставить это плюс над другими — и есть расизм
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Башмак Нирванов
Ответ Роман
Льюис один из самых медийных расистов в мире, опомнись, оценивать людей за цвет кожи и вставить это плюс над другими — и есть расизм
Да-да... Отличная логика...
Расскажи это коммунистам.
Нельзя выступать против Капиталистов. Это их угнетает.
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