Льюис Хэмилтон: «Слова Марко о Пересе абсолютно неприемлемы. Я не удивлен»
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон осудил слова Гельмута Марко о Серхио Пересе.
Советник «Ред Булл» заявил, что его подопечный не столь сосредоточен в сравнении с другими, поскольку является «южноамериканцем». После этого Марко извинился за обобщения по национальному признаку.
«То, что он сказал, абсолютно неприемлемо. Пока мы говорим о том, что в нашем спорте нет места какой-либо дискриминации – и так и должно быть – лидеры и люди в его положении делают такие комментарии. Так мы не продвинемся вперед.
На мой взгляд, это подчеркивает работу, которую предстоит проделать. За кадром остается большое количество людей, которые пытаются бороться с такими вещами, однако трудно лавировать, когда так мыслят люди на вершине – это просто не дает нам добиться прогресса. Я не удивлен, честно говоря.
Я считаю, это не те слова, за которые ты можешь просто извиниться, и все в порядке. Нужно сделать больше. Обычно таких людей убирают или по меньшей мере заявляют, что не поддерживают подобное. Интересно, что они этого не сделали, но это не моя команда, и мы следуем другим путем.
Это показывает, как важно продолжать работу – работу, которую я пытаюсь проводить вместе со своей командой и в нашем спорте в целом. Впереди большой путь, чтобы создать более инклюзивную среду», – поделился мыслями Льюис.
Гельмут Марко: «Перес – южноамериканец, поэтому не так сосредоточен, как Ферстаппен или Феттель»
Серхио Перес о стереотипах: «Марко извинился, ситуация в прошлом. Он не это имел в виду»
Люис именно поэтому Личность, что войдёт в историю не только , как супергонщик с кучей рекордов, а и как Человек, сделавшей Ф1 (и не только) чуточку лучше, чем она была до него. Кстати, такой же был и Феттель для нее.
А вот после Макса она либо не изменится, либо даже станет хуже.
Станут возможны вещи, которые ранее считались неприличными и неэтичными.
Но, в первую очередь, потому что делал - эпизод с тем, как он после гонки убирал трибуну и не звал СМИ, однозначно, раскрывает его как человека с большой буквы
Наоборот, удивлён, что не высказался раньше(или если б вообще промолчал), особенно при перепалках Мерса и РБ
Коммент Марко абсолютно неуместен, обобщать и сводить на стереотип по целой нации - дичь
Но и говорить он не забывал. Про климат.
Чем и снискал уничижение многими местными любителями V12.
Разве Люис - плохой спортсмен?
Но я вел речь про роль спортсмена вне гонок (матчей и т.п.).
Лично я совершенно убежден, что если ты достигаешь больших успехов в чем либо, получаешь большую аудиторию фанатов, становишься "лидером мнений" к которому прислушиваются, то с тебя и спрос больше. Ты просто обязан делать мир лучше вокруг себя. Таких примеров в спорте очень много. Но есть и обратные ...
Расскажи это коммунистам.
Нельзя выступать против Капиталистов. Это их угнетает.