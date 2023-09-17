Сайнс выложил фото с Норрисом: «Дубль Карландоооо!»

Гонщик « » поделился фото с экс-напарником по « » .

Друзья отметили своеобразный «дубль» на Гран-при Сингапура: Карлос финишировал первым, Ландо – вторым.

В конце заезда испанец подпустил соперника в зону открытия заднего антикрыла, чтобы тот дольше сдерживал пилотов «Мерседеса» Джорджа Расселла и – тактика сработала.

«Дубль Карландоооо!» – подписал фото Сайнс.

Ландо Норрис: «Сайнс был очень щедр, давая мне использовать DRS»

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Фото: соцсети Карлоса Сайнса