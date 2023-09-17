Сайнс выложил фото с Норрисом: «Дубль Карландоооо!»
Гонщик «Феррари» Карлос Сайнс поделился фото с экс-напарником по «Макларену» Ландо Норрисом.
Друзья отметили своеобразный «дубль» на Гран-при Сингапура: Карлос финишировал первым, Ландо – вторым.
В конце заезда испанец подпустил соперника в зону открытия заднего антикрыла, чтобы тот дольше сдерживал пилотов «Мерседеса» Джорджа Расселла и Льюиса Хэмилтона – тактика сработала.
«Дубль Карландоооо!» – подписал фото Сайнс.
Ландо Норрис: «Сайнс был очень щедр, давая мне использовать DRS»
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Фото: соцсети Карлоса Сайнса
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