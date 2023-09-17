Сайнс выложил фото с Норрисом: «Дубль Карландоооо!»

Теги Феррари Макларен Льюис Хэмилтон Гран-при Сингапура Карлос Сайнс Формула-1 Мерседес Джордж Расселл Ландо Норрис Авто

Гонщик «Феррари» Карлос Сайнс поделился фото с экс-напарником по «Макларену» Ландо Норрисом.

Друзья отметили своеобразный «дубль» на Гран-при Сингапура: Карлос финишировал первым, Ландо – вторым.

В конце заезда испанец подпустил соперника в зону открытия заднего антикрыла, чтобы тот дольше сдерживал пилотов «Мерседеса» Джорджа Расселла и Льюиса Хэмилтона – тактика сработала.

«Дубль Карландоооо!» – подписал фото Сайнс.

Ландо Норрис: «Сайнс был очень щедр, давая мне использовать DRS»

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Фото: соцсети Карлоса Сайнса

15 комментариев

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Роман
Ответ Великий Алонсо
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Лучший с конца
+22
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Роман
Норрис со всеми успевает кентить
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-1
+17
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White Pardus
Старая связка КарЛандо сделали Мой уикенд, спасибо! Побежал за второй бутылкой сухого)))
+12
-3
+9
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Aleksandr Lesnikov
а в руках Ландо держит жирный такой намек)
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Рнпрл Аари
По полям по полям едет красный трактор к нам а за ним в прицепе кто то)))
+4
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Mortimer1
Ответ White Pardus
не все сынки миллиардеров жлобы) Есть и работяги и простые в общении)
Так и Сайнс и Макс, с которыми Ландо общается, не из бедных семей)
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Рнпрл Аари
Ответ Великий Алонсо
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Не унывай, сегодня гонка не задалась не у него одного)
+3
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Рнпрл Аари
Ответ Великий Алонсо
У Алонсо все задалось, не задалось у бездарей в паддоке его команды и у их зелёного трактора.
Справедливости ради соглашусь и с этим, но также и он сам дважды ошибся
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Paninaro
Ответ Великий Алонсо
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Хотелось бы аргументов. Мокрые трусы не предлагать.
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Женя Дерунов
Ответ Великий Алонсо
У Алонсо все задалось, не задалось у бездарей в паддоке его команды и у их зелёного трактора.
особенно заезд на пит-лейн задался....так было задумано
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White Pardus
Ответ Роман
Норрис со всеми успевает кентить
не все сынки миллиардеров жлобы) Есть и работяги и простые в общении)
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White Pardus
Ответ Aleksandr Lesnikov
а в руках Ландо держит жирный такой намек)
так да, давно пора) надеюсь новая директива техрегламента неприятно поразила РБ не только сегодня. Надеюсь Великий Ньюи и на Сузуке не справится)
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