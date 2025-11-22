Дженсон Баттон: «Норрис и Пиастри в ужасной ситуации, под невероятным напряжением»

Баттон порассуждал об огромном давлении на Норриса и Пиастри.

Чемпион «Формулы-1» 2009 года и эксперт Sky Sports Дженсон Баттон во время третьей практики перед Гран-при Лас-Вегаса прокомментировал проблемы пилотов «Макларена» Ландо Норриса и Оскара Пиастри , которые сражаются за титул с лидером «Ред Булл » Максом Ферстаппеном .

«Они оба в ужасной ситуации, правда. Неважно, преследователь ты или тот, за кем гонятся. Ты понимаешь, насколько важно каждое очко, каждая позиция в квалификации.

Это невероятный уровень напряжения. Вопрос в том, как ты справляешься с этим напряжением, насколько комфортно чувствуешь себя в болиде», – произнес Дженсон.

Пиастри и Норрис, не проехавший заключительные круги в тренировке, стали худшими по итогам сессии.

Гран-при Лас-Вегаса-2025. 3-я практика. Расселл – 1-й, Ферстаппен – 2-й, Албон – 3-й, Пиастри – 19-й, Норрис – 20-й

У «Макларена» возникли проблемы с телеметрией и электрикой, Пиастри и Норрис стали худшими в практике