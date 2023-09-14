«Альфа Ромео» объявила, что Чжоу и Боттас продолжат выступать в 2024 году

Теги Заубер Формула-1 Валттери Боттас Формула-2 Чжоу Гуаньюй Альфа Ромео Тео Пуршер Авто

Команда «Альфа Ромео» / «Заубер» сохранила состав пилотов.

В 2024 году цвета швейцарской команды продолжат защищать Чжоу Гуаньюй и Валттери Боттас. В конце нынешнего сезона коллектив из Хинвиля прекратит выступать как «Альфа Ромео» из-за завершения контракта с итальянским автопроизводителем.

У опытного Боттаса было многолетнее соглашение с командой, в то же время как Чжоу, проводящий второй сезон в «Формуле-1», рисковал потерять кокпит.

«Альфа Ромео» также объявила, что лидер «Формулы-2» Тео Пуршер останется резервным гонщиком.

В «Формуле-1» больше нет рента-драйверов (выжил только один уникум). Как же так вышло?

1 комментарий

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ffmp
Все верно, 30-40 лямов от спонсоров Чжоу не помешают, и пока не ударяется лицом в грязь по сравнению с Боттасом, как например Стролл перед Алонсо или Сарджент перед Албоном. А Боттас стабильный гонщик, работавший в топ команде, если будет добротный болид, покажет результаты
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