«Альфа Ромео» объявила, что Чжоу и Боттас продолжат выступать в 2024 году
Команда «Альфа Ромео» / «Заубер» сохранила состав пилотов.
В 2024 году цвета швейцарской команды продолжат защищать Чжоу Гуаньюй и Валттери Боттас. В конце нынешнего сезона коллектив из Хинвиля прекратит выступать как «Альфа Ромео» из-за завершения контракта с итальянским автопроизводителем.
У опытного Боттаса было многолетнее соглашение с командой, в то же время как Чжоу, проводящий второй сезон в «Формуле-1», рисковал потерять кокпит.
«Альфа Ромео» также объявила, что лидер «Формулы-2» Тео Пуршер останется резервным гонщиком.
В «Формуле-1» больше нет рента-драйверов (выжил только один уникум). Как же так вышло?
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