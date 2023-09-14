«Альфа Ромео» объявила, что Чжоу и Боттас продолжат выступать в 2024 году

Команда «Альфа Ромео» / « » сохранила состав пилотов.

В 2024 году цвета швейцарской команды продолжат защищать и . В конце нынешнего сезона коллектив из Хинвиля прекратит выступать как « » из-за завершения контракта с итальянским автопроизводителем.

У опытного Боттаса было многолетнее соглашение с командой, в то же время как Чжоу, проводящий второй сезон в «Формуле-1», рисковал потерять кокпит.

«Альфа Ромео» также объявила, что лидер «Формулы-2» останется резервным гонщиком.

В «Формуле-1» больше нет рента-драйверов (выжил только один уникум). Как же так вышло?