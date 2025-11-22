Норрис выиграл 3-й поул подряд

Пилот «Макларена» Ландо Норрис стал быстрейшим по итогам дождевой квалификации к Гран-при Лас-Вегаса.

Британец завоевал поул-позицию на третьем этапе подряд. Ранее Ландо выиграл квалификации и гонки на Гран-при Мехико и Сан-Паулу.

Поул стал для Норриса седьмым в 2025 году – по этому показателю гонщик сравнялся с Максом Ферстаппеном и «Ред Булл », пилот «Макларена » Оскар Пиастри выиграл пять квалификаций.

Всего на счету Ландо 16 поул-позиций в «Формуле-1».

Гран-при Лас-Вегаса-2025. Норрис выиграл дождевую квалификацию, Ферстаппен – 2-й, Сайнс – 3-й, Пиастри – 5-й