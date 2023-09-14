Фелипе Масса: «Экклстоун боится, что из-за иска все вскроется»
Фелипе Масса ответил на обвинения Берни Экклстоуна в жадности.
Ранее бывший руководитель «Формулы-1» заявил, что бразильца и его «клан» «волнуют только деньги».
Масса намерен в суде добиться пересмотра итогов чемпионата-2008, когда Льюис Хэмилтон завоевал последний титул для «Макларена». Экс-пилот «Феррари» вернулся к борьбе за чемпионство после того, как Экклстоун признался, что еще по ходу сезона знал о намеренном характере аварии гонщика Нельсона Пике-младшего («Рено») на Гран-при Сингапура. Впрочем, впоследствии британец сообщил, что не помнит свои слова.
«Экклстоун решил что-то сказать лишь после того, как увидел серьезность нашего дела и то, что мы не смиримся с этим пятном на нашем спорте. Наверное, он боится, что из-за иска все вскроется.
Это неважно. Как мы много раз говорили, наша цель – трофей. Мы продолжим сражаться за справедливость в нашем спорте», – отреагировал Масса.
Берни Экклстоун: «Массу лишили заслуженного титула в 2008-м – у Хэмилтона было все везение на свете. Михаэль Шумахер – единоличный рекордсмен для меня»
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