Фелипе Масса: «Экклстоун боится, что из-за иска все вскроется»

Фелипе Масса ответил на обвинения Берни Экклстоуна в жадности.

Ранее бывший руководитель «Формулы-1» заявил, что бразильца и его «клан» «волнуют только деньги».

Масса намерен в суде добиться пересмотра итогов чемпионата-2008, когда завоевал последний титул для « ». Экс-пилот « » вернулся к борьбе за чемпионство после того, как Экклстоун признался, что еще по ходу сезона знал о намеренном характере аварии гонщика Нельсона Пике-младшего («Рено») на . Впрочем, впоследствии британец сообщил, что не помнит свои слова.

«Экклстоун решил что-то сказать лишь после того, как увидел серьезность нашего дела и то, что мы не смиримся с этим пятном на нашем спорте. Наверное, он боится, что из-за иска все вскроется.

Это неважно. Как мы много раз говорили, наша цель – трофей. Мы продолжим сражаться за справедливость в нашем спорте», – отреагировал Масса.

Берни Экклстоун: «Массу лишили заслуженного титула в 2008-м – у Хэмилтона было все везение на свете. Михаэль Шумахер – единоличный рекордсмен для меня»

«Не помню, чтобы давал такое интервью». Берни Экклстоун – о ситуации с иском Массы

Берни Экклстоун: «Клан Массы волнуют только деньги. Но шансы на то, что их иск удовлетворят, равны нулю»