Берни Экклстоун: «Клан Массы волнуют только деньги. Но шансы на то, что их иск удовлетворят, равны нулю»

Бывший руководитель «Формулы-1» поделился мнением о шансах выиграть иск, поданный на и чемпионат.

Масса требует аннулировать результаты Гран-при Сингапура 2008 года. Если это случится, именно Масса станет чемпионом «Формулы-1» 2008 года.

«Клан Массы волнуют только деньги. Но шансы на то, что их иск удовлетворят, равны нулю. С тем же успехом Хэмилтон и « » могли подать иск против ФИА после не очень чистого окончания Гран-при Абу-Даби 2021 года», – рассказал Экклстоун.

Адвокат Массы об иске к «Формуле-1»: «Надеюсь, Льюис Хэмилтон нас поддержит»