Берни Экклстоун: «Клан Массы волнуют только деньги. Но шансы на то, что их иск удовлетворят, равны нулю»
Бывший руководитель «Формулы-1» Берни Экклстоун поделился мнением о шансах Фелипе Массы выиграть иск, поданный на ФИА и чемпионат.
Масса требует аннулировать результаты Гран-при Сингапура 2008 года. Если это случится, именно Масса станет чемпионом «Формулы-1» 2008 года.
«Клан Массы волнуют только деньги. Но шансы на то, что их иск удовлетворят, равны нулю. С тем же успехом Хэмилтон и «Мерседес» могли подать иск против ФИА после не очень чистого окончания Гран-при Абу-Даби 2021 года», – рассказал Экклстоун.
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Что-то говорит о деньгах, хотя как раз из-за его бездействия (вызванное боязнью потерять его деньги в Ф1) и произошло то, что произошло.