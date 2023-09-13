Берни Экклстоун: «Клан Массы волнуют только деньги. Но шансы на то, что их иск удовлетворят, равны нулю»

Теги Берни Экклстоун ФИА Фелипе Масса Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Авто

Бывший руководитель «Формулы-1» Берни Экклстоун поделился мнением о шансах Фелипе Массы выиграть иск, поданный на ФИА и чемпионат.

Масса требует аннулировать результаты Гран-при Сингапура 2008 года. Если это случится, именно Масса станет чемпионом «Формулы-1» 2008 года.

«Клан Массы волнуют только деньги. Но шансы на то, что их иск удовлетворят, равны нулю. С тем же успехом Хэмилтон и «Мерседес» могли подать иск против ФИА после не очень чистого окончания Гран-при Абу-Даби 2021 года», – рассказал Экклстоун.

Адвокат Массы об иске к «Формуле-1»: «Надеюсь, Льюис Хэмилтон нас поддержит»

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lordk
Экклстоун...
Что-то говорит о деньгах, хотя как раз из-за его бездействия (вызванное боязнью потерять его деньги в Ф1) и произошло то, что произошло.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тима Тимощенко
вот интересно, допустим они сами понимают что шансы равны примерно нулю, тогда вопрос зачем они всё это устроили
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий