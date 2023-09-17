«Ред Булл» проиграл впервые в 2023 году, завершив рекордную серию из 15 побед подряд

Теги Ред Булл Гран-при Сингапура Гран-при Абу-Даби Формула-1 Авто

«Ред Булл» впервые в 2023 году проиграл гонку «Формулы-1».

По итогам Гран-при Сингапура сильнейшим стал пилот «Феррари» Карлос Сайнс. Макс Ферстаппен занял пятое место, Серхио Перес – восьмое.

Завершилась серия побед «Ред Булл», длившаяся 15 гонок, с Гран-при Абу-Даби-2022 – это рекорд «Ф-1». До этапа в Сингапуре на счету чемпионов были 24 победы в 25 последних Гран-при.

«Ред Булл» начал сезон-2023 с 14 побед подряд – это лучший старт в истории.

Кроме того, команда упустила шанс досрочно завоевать свой шестой Кубок конструкторов. Для этого «Ред Булл» было необходимо занять первое и второе места, а также надеяться на ошибки соперников из «Мерседеса».

Гран-при Сингапура-2023. Сайнс выиграл гонку, Норрис – 2-й, Хэмилтон – 3-й

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram

40 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AlKRD
Давно не смотрел такую интересную гонку. Напряжение до самого финиша. Как же хороши гонки без самовозов.
+54
-7
+47
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Рнпрл Аари
Все же легендарная серия иу РБ и у Макса. Вписали себя в историю
+29
-3
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
RusSt
Выиграть все гонки видимо близко к нереальному , даже такой рб не смог этого сделать
+21
0
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
LeChat Ostrowski
мне одному не нравится формулировка "проиграл" в этом контексте ? у Ширяева пунктик на РБ и Максе что ли, так торопился дождаться этого момента ? ))) "не выиграли" скорее..
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андрей Есин
Ландо после такого получит пост министра обороны Испании
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Денис Феношин
Ниче страшного, в Японии отыграются. А Макс молодец сегодня. Доехать до 5 места при таких условиях, с такими вводными и не удачами на этапе это очень круто.
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Artur Smith
Ответ Рнпрл Аари
Все же легендарная серия иу РБ и у Макса. Вписали себя в историю
Поменьше бы таких историй в будущем
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Scorpiooo7
Ответ Андрей Есин
Ландо после такого получит пост министра обороны Испании
Ну, тут и Ландо может спасибо сказать за дрс
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Иван Ерёмин
Ответ AlKRD
Давно не смотрел такую интересную гонку. Напряжение до самого финиша. Как же хороши гонки без самовозов.
Да Макс всей этой четвёрке за 3 круга последних секунд 5 привёз, можно говорить что Льюиса задерживали, но даже он отыгрывал 12 секунд у Леклера дольше, чем Макс у Шарля 16.
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
RusSt
Ответ Роман
директива и сложный Сингапур помогли
не верю в директиву уверен что и дальше рб будут доминировать. А вот Сингапуру спасибо , в этом и сложность ф1 что трассы так сильно не похожи
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сулейман Гендугов
Рассел конечно, чайник! Хорошо что не бортанул кого то.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Роман
Ответ RusSt
Выиграть все гонки видимо близко к нереальному , даже такой рб не смог этого сделать
директива и сложный Сингапур помогли
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AlKRD
Ответ Иван Ерёмин
Как видишь самовоз не самовоз, а первое Макс всё равно крут, второе - мостик быков переоценён и регулярно совершает эпичные фэйлы, как старт на харде в этой гонке, если б Макс стартовал на медиум, то сразу же разобрался бы с Оконом и Алонсо, не отстав от первой пятёрки, 20+42 куда лучше, чем 40+22
Да я не спорю, что Макс крутой гонщик, это очевидно. Но гораздо приятнее смотреть на его победы, когда есть борьба, как в первом его чемпионстве. А не так, когда он может стартовать последним, по середине гонки остановится, выпить кофейку, выкурить сигаретку, и в итоге все-равно приехать первым
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
А_что_случилось?
Ответ Indygo
За кого бы вы ни болели, гонка всё равно отличная получилась. Порядком надоело смотреть на борьбу, начиная со 2-го места.
Я, Мы болели за Макса. Гонка получилась ужасной. Смотреть на его избиение пелотона не надоело ни на йоту. Надеемся увидеть мстя в Японии
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Indygo
За кого бы вы ни болели, гонка всё равно отличная получилась. Порядком надоело смотреть на борьбу, начиная со 2-го места.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
RusSt
Мало кто верил что Феррари прервет эту серию после невнятного сезона, но последние две гонки они исполнили неплохо, жаль в своем стиле испортили гонку шарлю
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ева без Адама
Ответ А_что_случилось?
Я, Мы болели за Макса. Гонка получилась ужасной. Смотреть на его избиение пелотона не надоело ни на йоту. Надеемся увидеть мстя в Японии
Тоже болею за Макса, но гонка была интересной все же!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андрей Есин
Ответ Scorpiooo7
Ну, тут и Ландо может спасибо сказать за дрс
Friendship is magic ✨
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
А_что_случилось?
Ниче ниче. Это что бы вы охладили тра... С Японии начнет новую серию!) Успокойтесь тоже))))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Рнпрл Аари
Ответ Artur Smith
Поменьше бы таких историй в будущем
Тут не поспоришь, сегодня гонка огонь
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
White Pardus
Ответ mclaren-honda
Макларен Хонда 1988 года был всё-таки более совершенным болидом, без слабых мест, в отличие от этого Ред Булла
Как по мне, главные результаты: провал РБ и провал АМ! Мы к 4 в КК ближе и ближе))) После Ландо, конечно, болел за Карлито) Карлито за DRS прям пасиб-пасиб!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
А_что_случилось?
Ответ RusSt
не верю в директиву уверен что и дальше рб будут доминировать. А вот Сингапуру спасибо , в этом и сложность ф1 что трассы так сильно не похожи
Надеюсь трассу не продлят!)))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
А_что_случилось?
Ответ AlKRD
Давно не смотрел такую интересную гонку. Напряжение до самого финиша. Как же хороши гонки без самовозов.
Круто, действительно, когда доминант захворал, а не в честном кумите. Не победившие сегодня были хороши, а машина Макса была не в кондиции.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
А_что_случилось?
Ответ Сергей Фетисов
Всё рано или поздно заканчивается.Этот проигрыш заставит Ред Булл задуматься.Сайнс справился.Норрис вообще красавец!!!Ну ,а Хэмильтону как всегда везёт.
Задуматься? Наверное им еще и постеснятся надо.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Paninaro
Ответ mclaren-honda
Макларен Хонда 1988 года был всё-таки более совершенным болидом, без слабых мест, в отличие от этого Ред Булла
В Маке том и пилоты были великолепные. В отличие от РБ.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий