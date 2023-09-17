«Ред Булл» проиграл впервые в 2023 году, завершив рекордную серию из 15 побед подряд

«Ред Булл» впервые в 2023 году проиграл гонку «Формулы-1».

По итогам сильнейшим стал пилот «Феррари» Карлос Сайнс. Макс Ферстаппен занял пятое место, Серхио Перес – восьмое.

Завершилась серия побед «Ред Булл», длившаяся 15 гонок, с -Даби-2022 – это рекорд «Ф-1». До этапа в Сингапуре на счету чемпионов были 24 победы в 25 последних Гран-при.

« » начал сезон-2023 с 14 побед подряд – это лучший старт в истории.

Кроме того, команда упустила шанс досрочно завоевать свой шестой Кубок конструкторов. Для этого «Ред Булл» было необходимо занять первое и второе места, а также надеяться на ошибки соперников из «Мерседеса».

Гран-при Сингапура-2023. Сайнс выиграл гонку, Норрис – 2-й, Хэмилтон – 3-й

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