Ландо Норрис о поуле: «Это было чертовски напряженно. После первого сегмента было ощущение, что можно разбиться вообще в любом повороте»

Норрис рад поулу в Лас-Вегасе.

Пилот «Макларена » Ландо Норрис подвел итоги квалификации к Гран-при Лас-Вегаса, отметив, что был очень доволен победе, особенно с учетом того, в каких условиях проходила сессия.

«Да уж, это было чертовски напряженно! Я и не знал, что после меня никто не успеет проехать быстрый круг.

Я знал, что хорошо проехал два первых сектора. Но трасса была очень скользкой. Ты можешь совсем немного задеть поребрик, как было в моем случае, и все сразу не так, машину сносит в другую сторону, и ты можешь не успеть ее поймать, а стены совсем близко.

Как бы то ни было, круг получился достаточно хорошим, чтобы выиграть поул. Не самые приятные условия, но я рад, что по ходу квалификации дождь прекратился и мы смогли погонять.

Как настрой? Перед квалификацией я немного вздремнул. Я ждал, что будет сухо, но проснувшись и увидев, что идет дождь, подумал: «Вот черт, это нехорошо». Никто раньше никогда не выступал на этой трассе в дождь, так что было трудно сказать, чего ожидать.

После первого сегмента было ощущение, что ты можешь разбиться вообще в любом повороте. И да, победа в такой квалификации и в таких условиях, пожалуй, принесла чуть больше удовлетворения, чем обычно», – рассказал Норрис.

