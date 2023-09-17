Алонсо первым в истории «Ф-1» проехал 100 000 км в гонках

Теги Фернандо Алонсо Гран-при Сингапура Формула-1 Астон Мартин Авто

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо установил историческое достижение на Гран-при Сингапура.

Двукратный чемпион «Формулы-1» первым преодолел отметку в 100 000 км в гоночных условиях. Фернандо также является рекордсменом серии по количеству проведенных Гран-при.

После 34 кругов испанец следует на восьмой позиции. За ходом заезда можно следить на странице нашего онлайна:

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3 комментария

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Кирилл Конопельченко
Реально круто оставаться мотивированным после стольких лет.
+3
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+3
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Bul.Bul
Легенда Ф1
0
0
0
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