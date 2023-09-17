Алонсо первым в истории «Ф-1» проехал 100 000 км в гонках
Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо установил историческое достижение на Гран-при Сингапура.
Двукратный чемпион «Формулы-1» первым преодолел отметку в 100 000 км в гоночных условиях. Фернандо также является рекордсменом серии по количеству проведенных Гран-при.
После 34 кругов испанец следует на восьмой позиции. За ходом заезда можно следить на странице нашего онлайна:
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