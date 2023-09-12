Академия «Уильямса» подписала первого чемпиона Европы по картингу из Украины

Теги Уильямс картинг Формула-1 Авто

Александр Бондарев стал гонщиком Академии «Уильямса».

14-летний пилот – первый в истории чемпион Европы по картингу из Украины. В 2016-м Бондарев стал самым молодым чемпионом страны по картингу.

«Уильямс» – одна из наиболее культовых команд в автоспорте, за которую выступали одни из лучших гонщиков «Формулы-1», и шанс стать частью этой истории – честь для меня. Я мечтал о «Формуле-1» с пяти лет – с тех пор, как начал заниматься картингом. Конечно, впереди большой путь, но это огромный шаг для меня», – заявил Александр.

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