Академия «Уильямса» подписала первого чемпиона Европы по картингу из Украины
Александр Бондарев стал гонщиком Академии «Уильямса».
14-летний пилот – первый в истории чемпион Европы по картингу из Украины. В 2016-м Бондарев стал самым молодым чемпионом страны по картингу.
«Уильямс» – одна из наиболее культовых команд в автоспорте, за которую выступали одни из лучших гонщиков «Формулы-1», и шанс стать частью этой истории – честь для меня. Я мечтал о «Формуле-1» с пяти лет – с тех пор, как начал заниматься картингом. Конечно, впереди большой путь, но это огромный шаг для меня», – заявил Александр.
Как вообще пробиться в «Формулу-1»? Супергид по гоночной вселенной
Комментарии