Гран-при Сингапура-2023. Стартовый порядок. Гонка – в воскресенье в 15:00

В воскресенье, 17 сентября, на трассе «Марина-Бэй» пройдет 15-я гонка «Формулы-1» 2023 года – Гран-при Сингапура. Старт – в 15:00 по московскому времени.

Марина-Бэй, Сингапур

17 сентября 2023 года

Гонка

Стартовый порядок

1. Карлос Сайнс («Феррари»)

2. Джордж Расселл («Мерседес»)

3. Шарль Леклер («Феррари»)

4. Ландо Норрис («Макларен»)

5. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

6. Кевин Магнуссен («Хаас»)

7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

8. Эстебан Окон («Альпин»)

9. Нико Хюлькенберг («Хаас»)

10. Лиам Лоусон («Альфа Таури»)

11. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

12. Пьер Гасли («Альпин»)

13. Серхио Перес («Ред Булл»)

14. Алекс Албон («Уильямс»)

15. Юки Цунода («Альфа Таури»)

16. Валттери Боттас («Альфа Ромео»)

17. Оскар Пиастри («Макларен»)

18. Логан Сарджент («Уильямс»)

19. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео»)

20. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

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