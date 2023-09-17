Сайнс признан гонщиком дня по итогам Гран-при Сингапура

Сайнс – гонщик дня по итогам Гран-при Сингапура.

Пилот «Феррари» был признан лучшим по итогам .

Победителя в данной номинации определяют болельщики путем голосования на официальном сайте «Формулы-1» по ходу Гран-при.

Сайнс сумел одержать победу в гонке на трассе «Марина-Бэй», сдержав атаковавших пилотов «Мерседеса» и Ландо Норриса на «Макларене».

Магический пилотаж Сайнса принес «Феррари» первую победу в сезоне