Сайнс признан гонщиком дня по итогам Гран-при Сингапура

Теги Феррари Гран-при Сингапура Карлос Сайнс Формула-1 Авто

Сайнс – гонщик дня по итогам Гран-при Сингапура.

Пилот «Феррари» был признан лучшим по итогам Гран-при Сингапура.

Победителя в данной номинации определяют болельщики путем голосования на официальном сайте «Формулы-1» по ходу Гран-при.

Сайнс сумел одержать победу в гонке на трассе «Марина-Бэй», сдержав атаковавших пилотов «Мерседеса» и Ландо Норриса на «Макларене».

Магический пилотаж Сайнса принес «Феррари» первую победу в сезоне

29 комментариев

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Сулейман Гендугов
Абсолютно заслуженно
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Kemal Gul
Конечно, не застал времена Сенны-Проста в Макларене, но, судя по тому, что я читал и смотрел, у нынешний пары пилотов Феррари, так сказать, схожий вайб. Одного все считают гением и волшебником, второй относительно неприметный, меньше хайпа, а результаты ведь не хуже! В двух из трёх совместных сезонов обходит напарника по очкам, сейчас и по квалам разрыв минимальный. Сайнс очень недооцененный пилот!
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gronk22
Ответ Schiaff1no
Вы гонку одним глазом смотрели? Мог быть двойной подиум если бы Феррари не профавлили ему пит как обычно
В чём Феррари то опять виновать? Гонку то смотрели? Там из-за двойного питстопа мерсов была задержка, Хэм просто выезд закрыл.
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ffmp
Сигме Сайнсу не хватило только лучшего круга чтобы завоевать Большой Шлем. Красава
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artembabich666
Жаль, что нельзя дать "гонщика дня" двум пилотам. Тандем Сайнс-Норрис был великолепен.
+12
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Егор Арефьев
Сайнс лучший в Феррари сейчас. А Шарлю надо что-то делать с менталкой, а то реально как УГ последнее время на фоне Карлоса.
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Ферзь на р1
Как же на душе приятно, когда заиграл Итальянский гимн, с победой! Forza Ferarri
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Faraon
Ответ Kemal Gul
Конечно, не застал времена Сенны-Проста в Макларене, но, судя по тому, что я читал и смотрел, у нынешний пары пилотов Феррари, так сказать, схожий вайб. Одного все считают гением и волшебником, второй относительно неприметный, меньше хайпа, а результаты ведь не хуже! В двух из трёх совместных сезонов обходит напарника по очкам, сейчас и по квалам разрыв минимальный. Сайнс очень недооцененный пилот!
Именно, а Леклер переоцененный.
+12
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rtr_return
Ответ Егор Арефьев
Сайнс лучший в Феррари сейчас. А Шарлю надо что-то делать с менталкой, а то реально как УГ последнее время на фоне Карлоса.
Леклеру пора засунуть свое чсв и наконец признать, что он номер два в феррари, ну или в песенники податься... Пожалуй самый деградирующий пилот в пелотоне.
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White Pardus
Ответ Сулейман Гендугов
Абсолютно заслуженно
Конечно лучший, за него, в пределах секунды даже Ландо голосовал)
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Антуан
Ответ artembabich666
Жаль, что нельзя дать "гонщика дня" двум пилотам. Тандем Сайнс-Норрис был великолепен.
Полностью согласен, в какой-то момент они объединились чтобы отбиться от мерсов и сделали это великолепно!
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Сулейман Гендугов
Ответ Schiaff1no
Вы гонку одним глазом смотрели? Мог быть двойной подиум если бы Феррари не профавлили ему пит как обычно
Феррари ни в чем не виноваты, просто не повезло, а так был бы дубль
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Дмитрий Фурсов
Абсолютно заслуженно, гроссмейстерская гонка. Все круги проехал как было нужно, не форсировал и берег шины, чтоб хватило до конца.
Использование Норриса как ДРС-буфер это вообще отдельный повод для похвалы
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as009595@icloud.com
Ответ Kemal Gul
Конечно, не застал времена Сенны-Проста в Макларене, но, судя по тому, что я читал и смотрел, у нынешний пары пилотов Феррари, так сказать, схожий вайб. Одного все считают гением и волшебником, второй относительно неприметный, меньше хайпа, а результаты ведь не хуже! В двух из трёх совместных сезонов обходит напарника по очкам, сейчас и по квалам разрыв минимальный. Сайнс очень недооцененный пилот!
Да именно, вспоминается дуэт Кубица Хайдфельд, также в двух из трех совместных сезонов Ник был лучше, но чемпионом прочили поляка, впрочем у Ника всегда так было с напарниками он их обыгрывал, но в топ команды брали их
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Alesha_451
Просто машина последние несколько уик-ендов. То ли Леклер потерялся, то ли сам Карлос нашел хорошие ощущение от болида. Пусть продолжает. Надеюсь Шарль тоже хандру прогонит
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White Pardus
Ответ Ферзь на р1
Как же на душе приятно, когда заиграл Итальянский гимн, с победой! Forza Ferarri
Да, главное не австрийский)))
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mrMassi
Лучшая гонка сезона, были и обгоны, напряжение до последнего круга, гениальная стратегия, риски от команд, все на пределе.

И сайнс тут заслуженно лучший. Молодцы фуры.
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Alesha_451
Ответ artembabich666
Жаль, что нельзя дать "гонщика дня" двум пилотам. Тандем Сайнс-Норрис был великолепен.
Там ещё Лоусон...
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pan_admiral
Просто лучший, так держать
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Рнпрл Аари
Очень качественная и стратегически выверенная гонка от Сайнса. Когда болид подходит он хорошо едет
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Paninaro
Справедливо.
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Егор Арефьев
Ответ Schiaff1no
Вы гонку одним глазом смотрели? Мог быть двойной подиум если бы Феррари не профавлили ему пит как обычно
Хорошо, в Феррари всегда какая-то фигня. Но почему Шарль не может публично обматерить их за это? Все видят, что Феррари косячат, а Шарль спокойно и слабохарактерно это принимает, а на всех фото у него унылое лицо. Так чемпионами не становятся. Напоминает пару в Торо Россо Квят-Сайнс. Как и сейчас Карлос добивался результата, а Даня ходил унылый, вечно ему чего-то не хватало.
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Schiaff1no
Ответ Егор Арефьев
Хорошо, в Феррари всегда какая-то фигня. Но почему Шарль не может публично обматерить их за это? Все видят, что Феррари косячат, а Шарль спокойно и слабохарактерно это принимает, а на всех фото у него унылое лицо. Так чемпионами не становятся. Напоминает пару в Торо Россо Квят-Сайнс. Как и сейчас Карлос добивался результата, а Даня ходил унылый, вечно ему чего-то не хватало.
Что Шарлю характера не хватает вообще вопросов нет, но он УГ относительно себя, а не Сайнса.
Сайнс молодец, конечно, посмотрим как дальше пойдет.
Если подобное будут творить в угоду пилота выше в квале всегда, окей
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Schiaff1no
Ответ А_что_случилось?
Бред. Когда Макс выигрывает, шиш ему. Так же на обложках обзоров всяких Попова, Башмакова, Сликах и т д. Всякие "отличившиеся" пилоты. Максу ничего, кроме хейта))) угар. Ни пилота дня, ни появления в обложках. Но нет, нормес. Нормально нелюбить доминатора который не твой любимец к тому же. Но все же. Башмаков во всяких обзорах наскара, оперативно ставит победителя и его тачку. Мде. Кароч, гонщик дня, Макс. Ну не Сайнс же с поула выигравший?!))))
Болельщики выбирают, логично, что мало кто замечает идеальное прохождение поворотов и отрыв по секунде с круга
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