Оскар Пиастри: «Был способен на большее, но не использовал шанс»

Пиастри разочарован результатом квалификации в Лас-Вегасе.

Пилот «Макларена » Оскар Пиастри подвел итоги квалификации к Гран-при Лас-Вегаса, признав, что не сумел реализовать потенциал машины.

Пиастри занял 7-е место, в то время как его напарник и главный соперник в борьбе за титул Ландо Норрис завоевал поул и в гонке будет стартовать первым.

«Что сказать – я определенно был способен на большее, но не использовал шанс. Думаю, наша машина действительно быстра на этой трассе.

Судя по всему, машина очень неплохо работает на этом треке, причем вне зависимости от погодных условий. Думаю, я способен провести сильную гонку, постараюсь отыграть несколько позиций», – рассказал Пиастри.

