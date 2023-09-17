Джордж Расселл об аварии на последнем круге: «Хочется просто свернуться калачиком и побыть одному»
Джордж Расселл поделился эмоциями после аварии в Сингапуре.
«В данный момент хочется просто свернуться калачиком и побыть одному. Когда ты настолько истощен физически и морально – это самое ужасное чувство в мире.
Мы упустили возможность выиграть. Совершить такую ошибку – это правда разрывает мне душу.
Сейчас я должен быть откровенен, и я говорю это спустя час после гонки: это был такой изумительный уик-энд. Я правда верю, что пилотирую лучше, чем когда-либо. Я чувствовал себя уверенно и комфортно. Не позволю ошибке в два сантиметра сбить меня с толку. Меня ждет трудная ночь и трудное утро – но затем я оставлю это позади и продолжу путь.
Я могу только извиниться перед командой, потому что они заслуживали большего, но дерьмо случается.
Это была такая ничтожная ошибка. Если бы я развернулся или заблокировал шины, это было бы совершенно другим – но я врезался в стену на последнем круге. Это такая жалкая ошибка, и потому прямо сейчас я чувствую себя так странно.
Возможно, дело в недостатке концентрации… Это был последний круг, и я знал, что шанс упущен. Это показывает, что нужно постоянно сохранять внимание. Неважно, как складывается гонка», – сказал пилот «Мерседеса».
Расселл врезался в барьеры на последнем круге Гран-при Сингапура, упустив подиум
По факту Джордж молодец. Нацеливается на максимум, старается проявить себя - когда это делать, как не в сезоне, когда борьбы за чемпионат нет? Пусть делает ошибки, все делают, главное учиться на них, собирать ценный опыт.