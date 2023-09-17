Джордж Расселл об аварии на последнем круге: «Хочется просто свернуться калачиком и побыть одному»

Теги Гран-при Сингапура Формула-1 Мерседес Джордж Расселл Авто

Джордж Расселл поделился эмоциями после аварии в Сингапуре.

«В данный момент хочется просто свернуться калачиком и побыть одному. Когда ты настолько истощен физически и морально – это самое ужасное чувство в мире.

Мы упустили возможность выиграть. Совершить такую ошибку – это правда разрывает мне душу.

Сейчас я должен быть откровенен, и я говорю это спустя час после гонки: это был такой изумительный уик-энд. Я правда верю, что пилотирую лучше, чем когда-либо. Я чувствовал себя уверенно и комфортно. Не позволю ошибке в два сантиметра сбить меня с толку. Меня ждет трудная ночь и трудное утро – но затем я оставлю это позади и продолжу путь.

Я могу только извиниться перед командой, потому что они заслуживали большего, но дерьмо случается.

Это была такая ничтожная ошибка. Если бы я развернулся или заблокировал шины, это было бы совершенно другим – но я врезался в стену на последнем круге. Это такая жалкая ошибка, и потому прямо сейчас я чувствую себя так странно.

Возможно, дело в недостатке концентрации… Это был последний круг, и я знал, что шанс упущен. Это показывает, что нужно постоянно сохранять внимание. Неважно, как складывается гонка», – сказал пилот «Мерседеса».

Расселл врезался в барьеры на последнем круге Гран-при Сингапура, упустив подиум

6 комментариев

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varankin.andrew
Нужно просто смотреть на Хэма и учиться а не доказывать ему, что ты быстрее и выдавливать в поворотах
+24
-8
+16
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А_что_случилось?
Бедняга
+3
-2
+1
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uefa-7
Будучи поклонником Скудери, сильно переживал за Сайнса, думал что вот-вот Мерсы его догонять. Но когда сошёл Рассел, интрига моментально умерла. Рад за Феррари, но очень жаль за Джорджа. Хотелось бы увидеть борьбу до последнего момента, Если бы Рассел финишировал 3-м ощущение от победы были бы разы приятнее
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voroninboris
Комментаторам не угодишь. Боттас не устраивал своей покорностью, да и когда Джордж что-то делал на благо Хэма, тут же получал в свой адрес. Когда он наоборот показывает характер и амбиции - тоже не устраивает.
По факту Джордж молодец. Нацеливается на максимум, старается проявить себя - когда это делать, как не в сезоне, когда борьбы за чемпионат нет? Пусть делает ошибки, все делают, главное учиться на них, собирать ценный опыт.
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Dorogozhich G
это у него статус в VK?
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arspurs9
Расселлу нужен психолог. Он слишком нервничает и часто ошибается в ответственные моменты.
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