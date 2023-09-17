Расселл врезался в барьеры на последнем круге Гран-при Сингапура, упустив подиум
Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл попал в аварию на заключительном круге Гран-при Сингапура.
Расселл следовал на третьем месте и прессинговал коллег из «Феррари» и «Макларена» Карлоса Сайнса и Ландо Норриса, однако врезался в барьеры.
В итоге третье место на подиуме досталось напарнику Джорджа Льюису Хэмилтону.
Гран-при Сингапура-2023. Сайнс выиграл гонку, Норрис – 2-й, Хэмилтон – 3-й
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Сайнс провел очень умную гонку с контролем своего темпа, а в конце, когда раздавал ЛАндо ДРС , так вообще как профессор поступил!
Один в один как с Роналду и МЮ, все напрочь позабыли косяки первого на фоне состояния вторых.
p.s. Иди собирайся, тебе в школу завтра, неадекватный мальчик.