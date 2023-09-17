Расселл врезался в барьеры на последнем круге Гран-при Сингапура, упустив подиум

Пилот « » попал в аварию на заключительном круге Гран-при Сингапура.

Расселл следовал на третьем месте и прессинговал коллег из « » и « » Карлоса Сайнса и , однако врезался в барьеры.

В итоге третье место на подиуме досталось напарнику Джорджа Льюису Хэмилтону.

Гран-при Сингапура-2023. Сайнс выиграл гонку, Норрис – 2-й, Хэмилтон – 3-й

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