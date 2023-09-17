Расселл врезался в барьеры на последнем круге Гран-при Сингапура, упустив подиум

Теги Феррари Макларен Льюис Хэмилтон Гран-при Сингапура Формула-1 Мерседес Джордж Расселл Ландо Норрис Авто

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл попал в аварию на заключительном круге Гран-при Сингапура.

Расселл следовал на третьем месте и прессинговал коллег из «Феррари» и «Макларена» Карлоса Сайнса и Ландо Норриса, однако врезался в барьеры.

В итоге третье место на подиуме досталось напарнику Джорджа Льюису Хэмилтону.

Гран-при Сингапура-2023. Сайнс выиграл гонку, Норрис – 2-й, Хэмилтон – 3-й

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49 комментариев

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Alesha_451
Столько пафоса по ходу гонки. "Я хОчУ вЫИгрАтЬ!!11 Вы со мной??//" И так нелепо слиться. У Мерса не хватило яиц разменть позиции с Люисом, который очевидно ехал быстрее. Могли бы разменять обратно на финише, если бы Хэм не прошел Ландо. Как в Венгрии 2017
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pan_admiral
Это фиаско братан
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Кирилл Конопельченко
Ответ Фанат спорта01
худшие пилоты гонки вместе с Леклером.
Не гони пургу. Шарль как верная собака выполнил все приказы команды. Как гонщик он ничего не показал плохого и грамотно принес победу напарнику. А вот Джордж сходил по жиденькому.
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gronk22
Хэм бы победил, если бы этот бездарь сразу пропустил его. Видно же было, что рассел гораздо медленнее едет.
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PredatorMax
После того, как он выдавил Хэма в первом повороте, а потом еще и ныл по радио, чтоб ему позицию вернули, абсолютно поделом ему карма вернулась бумерангом на последнем круге.
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ffmp
Ответ Фанат спорта01
худшие пилоты гонки вместе с Леклером.
А с чего Леклер стал худшим? Главный человек победы Карлоса, удерживал в начале, потом прилично сдержал Мерсов в конце
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22ars
Ответ Faraon
Зачем Мерс продлил с ним контракт? Слабый гонщик, в такие моменты надо побеждать , а не улетать в стену!
Хороший он гонщик, да не калибра Тапка или Ландо, но днищем его называть глупо из-за одной ошибки. Да в этом году он нестабилен, в отличии от прошлого года, но пилот он выше среднего это очевидно.
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Vishenka90
Он совершил эту ошибку, потому что находился под давлением Хэмилтона (что было непреднамеренным результатом стратегии команды по двойному пит-стопу). После сегодняшнего промаха Рассел, скорее всего, уже не в состоянии требовать от команды равного внимания в этом сезоне.
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de_mixx
Ответ ffmp
А с чего Леклер стал худшим? Главный человек победы Карлоса, удерживал в начале, потом прилично сдержал Мерсов в конце
ну, позицию Льюису отдал на ровном месте
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Kudim41
Ответ Кирилл Конопельченко
Не гони пургу. Шарль как верная собака выполнил все приказы команды. Как гонщик он ничего не показал плохого и грамотно принес победу напарнику. А вот Джордж сходил по жиденькому.
Принес победу напарнику? Чем? То есть не Сайнс ее взял ,а Леклер подариЛ?
Сайнс провел очень умную гонку с контролем своего темпа, а в конце, когда раздавал ЛАндо ДРС , так вообще как профессор поступил!
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Роман
Поплыл Жора, не выдержал испытание
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Полосатый Октобус*)
Ответ gronk22
Хэм бы победил, если бы этот бездарь сразу пропустил его. Видно же было, что рассел гораздо медленнее едет.
Если бы Тото заставил его пропустить напарника, то Рассел говорил бы, что у него боксы отняли чистую победу.
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Faraon
Зачем Мерс продлил с ним контракт? Слабый гонщик, в такие моменты надо побеждать , а не улетать в стену!
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Kudim41
Ответ Кирилл Конопельченко
Иди пересмотри гонку со звуком.
аргументированно...
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Егор Егор
Ответ PredatorMax
После того, как он выдавил Хэма в первом повороте, а потом еще и ныл по радио, чтоб ему позицию вернули, абсолютно поделом ему карма вернулась бумерангом на последнем круге.
Блин, как же люди готовы на одном косяке оправдывать любую ерунду. Какая карма? Хемилтон пихнулся и был не прав в двух обгонах на старте, за что справедливо вернул две позиции.
Один в один как с Роналду и МЮ, все напрочь позабыли косяки первого на фоне состояния вторых.
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JohnySPB
Ответ Кирилл Конопельченко
Не гони пургу. Шарль как верная собака выполнил все приказы команды. Как гонщик он ничего не показал плохого и грамотно принес победу напарнику. А вот Джордж сходил по жиденькому.
победу принес скорее Норрис, все усилия Леклера стер пейскар.
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Егор Егор
Ответ Полосатый Октобус*)
Про Хэма с Боттасом так же говорили
Ну это другооое, понимать надо! Там великие победы через немогу, а здесь самовоз и послушный напарник.
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_Nibelungen_
Ответ gronk22
Хэм бы победил, если бы этот бездарь сразу пропустил его. Видно же было, что рассел гораздо медленнее едет.
Если бы да кабы, что же тогда сыр не смог объехать стоящего на дороге Рассела? Да и прессануть Норриса коленопреклонец так и не смог.
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Imax161
Авария Рассела помогла фурам отыграть в итоге 22 очка у Мерсов и осталось 24 очка. Хоть здесь мб интрига.
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sanya_xl
Конечно это был колоссальный риск ради шанса на победу, спрыгнуть с гарантированного второго места это жесть. Ну и ошибка, стена, финиш
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pan_admiral
Ответ JohnySPB
победу принес скорее Норрис, все усилия Леклера стер пейскар.
Карлос контролил невыпадание Ландо из зоны ДРС, так что в победе всё таки больше его личной заслуги
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Yury Sin
Ответ _Nibelungen_
Если бы да кабы, что же тогда сыр не смог объехать стоящего на дороге Рассела? Да и прессануть Норриса коленопреклонец так и не смог.
Действительно, одинаковые машины, одинаковые шины, трасса сложная для обгона. Чего же он его не объехал как стоячего?
p.s. Иди собирайся, тебе в школу завтра, неадекватный мальчик.
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Егор Егор
Ответ Faraon
Зачем Мерс продлил с ним контракт? Слабый гонщик, в такие моменты надо побеждать , а не улетать в стену!
Напомнить, как Хемилтон нажимал не те кнопки и уезжал в карманы?
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Мадина Уйгурова
Ответ Сулейман Гендугов
Уберите тапка и его вторикеллу из ф1, и мы получили бы самый лучший чемпионат в истории ф1
самый лучший был в 2021
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Алекс Клиторман
Ответ PredatorMax
После того, как он выдавил Хэма в первом повороте, а потом еще и ныл по радио, чтоб ему позицию вернули, абсолютно поделом ему карма вернулась бумерангом на последнем круге.
Чё за бред, лол!
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