Гельмут Марко: «Ред Булл» ожидал, что Ферстаппен будет на поуле»

Марко заявил, что Ферстаппен мог завоевать поул в Вегасе.

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко подвел итоги квалификации к Гран-при Лас-Вегаса: Макс Ферстаппен стал вторым и уступил сопернику из «Макларена» Ландо Норрису.

«После первого и второго сегментов мы ожидали, что окажемся на поуле, но не сложилось из-за неудачного момента для выезда на трассу. Мы не смогли проехать последний круг, как это удалось Ландо.

Поул можно было завоевать. Трафик все испортил. Ты стараешься сделать все возможное, чтобы на круге было свободное пространство. Может, мы выехали чуть раньше, чем нужно», – сказал австриец.

Гельмут подчеркнул, что расклады перед гонкой остаются неясными:

«Никто не проезжал длинные отрезки. Непонятно, что случится на сухой трассе.

Будет интересно, в том числе в плане выбора покрышек. Но нам терять нечего».

Гран-при Лас-Вегаса-2025. Норрис выиграл дождевую квалификацию, Ферстаппен – 2-й, Сайнс – 3-й, Пиастри – 5-й

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Motorsport-Total.com
