Босс команды сообщил о «политическом позерстве» и «странном» поведении Вольффа на заседаниях Комиссии «Ф-1»

Теги Формула-1 Мерседес регламент Тото Вольфф Авто

Исполнительный директор и совладелец «Мерседеса» Тото Вольфф необычно ведет себя на заседаниях Комиссии «Формулы-1», следует из сообщения Business F1 Magazine.

Несколько руководителей команд, пожелавшие сохранить анонимность, рассказали, что Вольфф не держит слово: Тото якобы говорит одно в неформальных разговорах, а на заседаниях утверждает ровно противоположное. Кроме того, австрийский миллиардер нарушает порядок при обсуждении моторного регламента на сезон-2026 и потолка расходов.

Издание приводит цитату одного из боссов команд:

«С нами он постоянно улыбается и соглашается, а потом ведет себя на заседаниях по-старому. Многие из нас высоко ценят Тото, и его слова имеют вес, однако мы находим это весьма странным.

Уверен, что это политическое позерство от Тото, ведь в его собственных интересах возвращать дискуссию к своей точке зрения, как бы глупо это ни звучало».

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5 комментариев

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ногабога
Вызываете скорую, кажется у Тото чердак прохудился… зато теперь понятно откуда взялись 120 млн в новом контракте для Хэмилтона
+8
-1
+7
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Роман
У своего чёрного друга набрался лицемерия
+8
-2
+6
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Рнпрл Аари
Просто он немного при..л по привычке
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MP423
Из серии "одна бабка как-то сказала..."
Никакой конкретики. Это даже новостью не назвать.
0
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0
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