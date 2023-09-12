Босс команды сообщил о «политическом позерстве» и «странном» поведении Вольффа на заседаниях Комиссии «Ф-1»

Исполнительный директор и совладелец « » Тото Вольфф необычно ведет себя на заседаниях Комиссии «Формулы-1», следует из сообщения Business F1 Magazine.

Несколько руководителей команд, пожелавшие сохранить анонимность, рассказали, что Вольфф не держит слово: Тото якобы говорит одно в неформальных разговорах, а на заседаниях утверждает ровно противоположное. Кроме того, австрийский миллиардер нарушает порядок при обсуждении моторного регламента на сезон-2026 и потолка расходов.

Издание приводит цитату одного из боссов команд:

«С нами он постоянно улыбается и соглашается, а потом ведет себя на заседаниях по-старому. Многие из нас высоко ценят Тото, и его слова имеют вес, однако мы находим это весьма странным.

Уверен, что это политическое позерство от Тото, ведь в его собственных интересах возвращать дискуссию к своей точке зрения, как бы глупо это ни звучало».

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