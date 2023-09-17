Хэмилтон обогнал Алонсо в борьбе за 3-е место в чемпионате
Льюис Хэмилтон занял третье место по итогам Гран-при Сингапура и вышел на третью позицию в общем зачете «Формулы-1» сезона-2023.
Пилот «Мерседеса» обогнал экс-напарника по «Макларену» Фернандо Алонсо, выступающего за «Астон Мартин». Испанец во время заезда преодолел беспрецедентную отметку в 100 000 км в гонках, однако финишировал 15-м и не смог заработать очки.
На счету Хэмилтона 180 баллов, Алонсо завоевал 170. Льюис уступает лишь гонщикам «Ред Булл» Максу Ферстаппену и Серхио Пересу.
Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Сингапура-2023
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