Хэмилтон обогнал Алонсо в борьбе за 3-е место в чемпионате

Теги Макларен Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Ред Булл Гран-при Сингапура Формула-1 Мерседес Серхио Перес Астон Мартин Макс Ферстаппен Авто

Льюис Хэмилтон занял третье место по итогам Гран-при Сингапура и вышел на третью позицию в общем зачете «Формулы-1» сезона-2023.

Пилот «Мерседеса» обогнал экс-напарника по «Макларену» Фернандо Алонсо, выступающего за «Астон Мартин». Испанец во время заезда преодолел беспрецедентную отметку в 100 000 км в гонках, однако финишировал 15-м и не смог заработать очки.

На счету Хэмилтона 180 баллов, Алонсо завоевал 170. Льюис уступает лишь гонщикам «Ред Булл» Максу Ферстаппену и Серхио Пересу.

Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Сингапура-2023

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14 комментариев

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as009595@icloud.com
Хочется чтоб в оставшихся гонках сезона чтоб Льюис и Фернандо завоевали победы, ведь рб уже все взял
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Alesha_451
Ответ Ферзь на р1
Комментарий удален пользователем
Дед останется, но это будет не Фернандыч. Астон превратился в помойное ведро окончательно
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spotlight
Кто не знает, то у Фернандо на втором круге сломалась передняя подвеска, поэтому Астоны казались такими медленными, на самом деле всё было довольно неплохо, что было видно по практикам
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Mortimer1
Ответ grag68
Просто пипец какой нытик
Так не ной по поводу хэма в каждой ветке)
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Мадина Уйгурова
Ответ Великий Алонсо
На таком зелёном тракторе это было неизбежно, последующие гонки сезона смотреть не буду, нет нервов наблюдать за этим говном, учитесь у Феррари, как надо машину обновлять и пит-стопы проводить.
Ты прям Луку копируешь, один в один)) тот тоже каждый гран при пишет, что не будет смотреть гонку, в итоге смотрит и ноет, что у Хэма ведро и только благодаря скиллу Коленопреклонитель в топ 5 заезжает)))
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Великий Алонсо
Ответ Ферзь на р1
Комментарий удален пользователем
На чем? На Астон Мартин? Смешно
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Ферзь на р1
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Роман
Ответ Мадина Уйгурова
Ты прям Луку копируешь, один в один)) тот тоже каждый гран при пишет, что не будет смотреть гонку, в итоге смотрит и ноет, что у Хэма ведро и только благодаря скиллу Коленопреклонитель в топ 5 заезжает)))
Это две личности одного человека
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mclaren-honda
Ответ Великий Алонсо
На таком зелёном тракторе это было неизбежно, последующие гонки сезона смотреть не буду, нет нервов наблюдать за этим говном, учитесь у Феррари, как надо машину обновлять и пит-стопы проводить.
Феррари сама пытается учиться у Макларена как надо машину обновлять
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