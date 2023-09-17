Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Сингапура-2023

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Положение пилотов в чемпионате после Гран-при Сингапура
 
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 374 очка
2. Серхио Перес («Ред Булл») – 223
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 180
4. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 170
5. Карлос Сайнс («Феррари») – 142
6. Шарль Леклер («Феррари») – 123
7. Джордж Расселл («Мерседес») – 109
8. Ландо Норрис («Макларен») – 97
9. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 47
10. Пьер Гасли («Альпин») – 45
11. Оскар Пиастри («Макларен») – 42
12. Эстебан Окон («Альпин») – 36
13. Алекс Албон («Уильямс») – 21
14. Нико Хюлькенберг («Хаас») – 9
15. Валттери Боттас («Альфа Ромео») – 6
16. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») – 4
17. Юки Цунода («Альфа Таури») – 3
18. Кевин Магнуссен («Хаас») – 3
19. Лиам Лоусон («Альфа Таури») – 2
20. Логан Сарджент («Уильямс») – 0
21. Ник де Врис («Альфа Таури») – 0
22. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») – 0
 
Положение команд в Кубке конструкторов
 
1. «Ред Булл» – 597 очков
2. «Мерседес» – 289
3. «Феррари» – 265
4. «Астон Мартин» – 217
5. «Макларен» – 139
6. «Альпин» – 81
7. «Уильямс» – 21
8. «Хаас» – 12
9. «Альфа Ромео» – 10
10. «Альфа Таури» – 5
 

Гран-при Сингапура-2023. Сайнс выиграл гонку, Норрис – 2-й, Хэмилтон – 3-й

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33 комментария

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Бритва Борисович
Люся самовозный чемпионишка! Чётко местные ребята его вывели на чистую воду, ведь без самовоза он на уровне водителя маршрутки! Нет у него самовоза, и где он? Стал третьим позади двух Ред Буллов в общем зачёте... Стоп, что?
+30
-12
+18
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Бритва Борисович
Ответ Michael_Monza
люся прушник лютый. Сегодняшний подиум квинтэссенция всех его побед, невероятное везение.
Провёл почти идеальную гонку, не ошибался, в последней трети гонки настигал напарника и отыграл отставание в 4,5 секунды.
Хейтеры: "Пруха, повезло просто, вы не шарите!".
Ну-ну 😏
+12
-1
+11
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WINWOLF
Лоусон третья гонка и уже 2 очка + лучший результат для АТ в этом году. Думаю, место на след. год обеспечил
+9
-2
+7
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Рнпрл Аари
Лоусооонннн что за талант, если так продолжит уже в 24 сезоне будет в РБ
+5
-2
+3
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KiNG_K
а переса не оштрафуют? вынес албона
+5
-3
+2
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Рнпрл Аари
Ответ Бритва Борисович
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Он стабилен этого не отнять плюс большой опыт, так что потихоньку подбирал то что другие уронили
+3
-1
+2
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artembabich666
Всё-таки у самовозных сезонов есть один плюс - подобные гонки становятся эмоциональнее раза в два. И да, это лучший гран-при сезона.
+6
-5
+1
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Enchanter WIZZARD
Догонит ли Макларен Астон Мартин? Главная интрига кубка конструкторов
+2
-1
+1
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Мадина Уйгурова
Ответ Grigpar
Гонка для АМ вышла настоящим кошмаром. Алонсо начудил с пит-стопом, а затем и тима. Но хуже всего, что так и сяк взяли бы 2-4 очка, не больше и без варианта на борьбу с впередиидущими болидами. Такая форма удручает и это на городской трассе, где как от них вроде ожидалось большее. Если эта трасса не подходит, то какая тогда подойдет. В чемпе уже и Сайнс в спину дышит.
да, чемпионат обновлений они проиграли, и всё посыпалось после такого начала сезона :(
+4
-3
+1
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torolen
Ответ Enchanter WIZZARD
Догонит ли Макларен Астон Мартин? Главная интрига кубка конструкторов
200%
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Бритва Борисович
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Mortimer1
Ответ hypnotoad94
Ну что, Мерс и Феррари зарубятся за второе место в КК. А если РБ будет так колбасить ещё хоть на 2-3 этапах, то и Перес может лишиться второго места в чемпе
Перес спокойно на классе заберет второе место. Хэм подиумы только по праздникам видит. Даже сегодня он его не заслужил, а получил на халяву
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Yury Sin
Ответ hypnotoad94
Ну что, Мерс и Феррари зарубятся за второе место в КК. А если РБ будет так колбасить ещё хоть на 2-3 этапах, то и Перес может лишиться второго места в чемпе
Перес может легко это организовать, даже если Ред Булл не будет колбасить, а вернется космовоз со следующего этапа ) Перес может, умеет, практикует )
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Мадина Уйгурова
Ответ hypnotoad94
Ну что, Мерс и Феррари зарубятся за второе место в КК. А если РБ будет так колбасить ещё хоть на 2-3 этапах, то и Перес может лишиться второго места в чемпе
тогда точно поедет текилу пить в 24 году вместо гонок)
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Grigpar
Ответ Grigpar
Если так, то уже что-то.
Yury Sin
Ты читать умеешь? Я написал.
И назови мне хоть одну причину почему я должен был писать именно это? Где-то определено, что я хотел бы сказать?
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Grigpar
Ответ spotlight
Астоны были хороши в гоночной симуляции на этой трасе, это было видно по практикам, всё дело в том, что на втором круге у Фернандо сломалась передняя подвеска, так что это просто не повезло, вполне мог на подиум заехать
Если так, то уже что-то.
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spotlight
Ответ Grigpar
После Занворта какие-то надежды на отдельные трассы были. Сейчас никаких вообще. И Алонсо еще пустился во все тяжкие. Надо было привести очков столько, на сколько ехала машина и не пытаться загрести лишнее время.
Астоны были хороши в гоночной симуляции на этой трасе, это было видно по практикам, всё дело в том, что на втором круге у Фернандо сломалась передняя подвеска, так что это просто не повезло, вполне мог на подиум заехать
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Mortimer1
Ответ 3om6ak
Де Врис уже был опытным пилотом на момент своего прихода в Ф1, у Лоусона еще автоспортивная карьера еще впереди, да и у Де Вриса в прошлом году была трасса, которая подходила Уильямсу, и это была всего 1 гонка, а у Лоусона было 3, и за эти 3 гонки он себя показал даже лучше Риккардо, так что я бы к нему присмотрелся.
А то что у Рика было всего две гонки на не самых подходящих трассах ты упускаешь) Как удобно)
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3om6ak
Ответ Мадина Уйгурова
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Де Врис уже был опытным пилотом на момент своего прихода в Ф1, у Лоусона еще автоспортивная карьера еще впереди, да и у Де Вриса в прошлом году была трасса, которая подходила Уильямсу, и это была всего 1 гонка, а у Лоусона было 3, и за эти 3 гонки он себя показал даже лучше Риккардо, так что я бы к нему присмотрелся.
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Mortimer1
Ответ KiNG_K
а переса не оштрафуют? вынес албона
А Альбона не штрафуют? Обогнал под СК.
Да там даже если 10 секунд дадут, позиции не поменяются
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Mortimer1
Ответ Бритва Борисович
Люся самовозный чемпионишка! Чётко местные ребята его вывели на чистую воду, ведь без самовоза он на уровне водителя маршрутки! Нет у него самовоза, и где он? Стал третьим позади двух Ред Буллов в общем зачёте... Стоп, что?
Вы так говорите как будто хэм на Хаасе на подиум приехал. Как бы не пытались фанаты сэра рассказывать сказки про корыто мерседеса, но это все еще один из быстрейших болидов, лол)
Или это такая тактика: поносить болид и опять превозмогать?
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Yury Sin
Ответ Michael_Monza
Смешно, все это делал на шинах свежее на 30 кругов. а напарника настиг только благодаря тому что Рассел упёрся в Ландо. Макс 20 секунд отыграл от Леклера если что. люсе подиум подарили сегодня
Ты гонку с закрытыми глазами смотрел или что? Что за пургу ты несешь? xD
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hypnotoad94
Ну что, Мерс и Феррари зарубятся за второе место в КК. А если РБ будет так колбасить ещё хоть на 2-3 этапах, то и Перес может лишиться второго места в чемпе
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