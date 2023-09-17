Карлос Сайнс: «Если бы «Мерседесы» пошли на обгон, они бы меня слопали, так что мне нужен был Норрис»

Карлос Сайнс раскрыл секреты стратегии на Гран-при Сингапура.

«Я испытал немного больше стресса, чем, возможно, хотел. Победы никогда не достаются легко.

У нас было почти все, и было непросто, так что ради победы пришлось бороться, действовать стратегически и добиваться всего, придерживаясь наших планов, – и это сработало. На вкус победа очень, очень хороша», – сказал пилот « ».

Сайнс также подробнее рассказал о своей тактике по удержанию гонщика « » в зоне DRS:

«Я более-менее знал свой темп относительно Ландо и то, как сложно обгонять на этой трассе. Я знал, что он был на «харде», и, если бы [Расселл] и [Хэмилтон] пошли на обгон, они бы меня слопали, так что он был мне нужен, чтобы сдерживать их как можно дольше.

Пару кругов я держался впереди Ландо в 1,2 и 1,3 секунды, поэтому я слегка замедлился, чтобы дать ему DRS в седьмом повороте – ему этого хватило, чтобы сдержать их [Расселла и Хэмилтона]. Так я держал гонку под контролем. Это было нелегко, потому что пришлось рискнуть и нельзя было ошибиться. Но такова была моя стратегия, и она сработала».

Гран-при Сингапура-2023. Сайнс выиграл гонку, Норрис – 2-й, Хэмилтон – 3-й