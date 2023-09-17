Карлос Сайнс: «Если бы «Мерседесы» пошли на обгон, они бы меня слопали, так что мне нужен был Норрис»
Карлос Сайнс раскрыл секреты стратегии на Гран-при Сингапура.
«Я испытал немного больше стресса, чем, возможно, хотел. Победы никогда не достаются легко.
У нас было почти все, и было непросто, так что ради победы пришлось бороться, действовать стратегически и добиваться всего, придерживаясь наших планов, – и это сработало. На вкус победа очень, очень хороша», – сказал пилот «Феррари».
Сайнс также подробнее рассказал о своей тактике по удержанию гонщика «Макларена» Ландо Норриса в зоне DRS:
«Я более-менее знал свой темп относительно Ландо и то, как сложно обгонять на этой трассе. Я знал, что он был на «харде», и, если бы Джордж [Расселл] и Льюис [Хэмилтон] пошли на обгон, они бы меня слопали, так что он был мне нужен, чтобы сдерживать их как можно дольше.
Пару кругов я держался впереди Ландо в 1,2 и 1,3 секунды, поэтому я слегка замедлился, чтобы дать ему DRS в седьмом повороте – ему этого хватило, чтобы сдержать их [Расселла и Хэмилтона]. Так я держал гонку под контролем. Это было нелегко, потому что пришлось рискнуть и нельзя было ошибиться. Но такова была моя стратегия, и она сработала».
Гран-при Сингапура-2023. Сайнс выиграл гонку, Норрис – 2-й, Хэмилтон – 3-й
Спасибо, Карлос. :)
Если (если!) Жоржык и собирался обогнать Норриса, то оттягивал этот момент до последнего, чтобы у Хэма уже не было времени попасть на подиум.
любой из них в этой ситуации сделал бы тоже самое... а тем самым некоторым по радио подсказали бы...
а Сайнс сегодня молодец, папу порадовал..