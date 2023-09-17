Карлос Сайнс: «Если бы «Мерседесы» пошли на обгон, они бы меня слопали, так что мне нужен был Норрис»

Теги Феррари Макларен Льюис Хэмилтон Гран-при Сингапура Карлос Сайнс Формула-1 Мерседес Джордж Расселл Ландо Норрис Авто

Карлос Сайнс раскрыл секреты стратегии на Гран-при Сингапура.

«Я испытал немного больше стресса, чем, возможно, хотел. Победы никогда не достаются легко.

У нас было почти все, и было непросто, так что ради победы пришлось бороться, действовать стратегически и добиваться всего, придерживаясь наших планов, – и это сработало. На вкус победа очень, очень хороша», – сказал пилот «Феррари».

Сайнс также подробнее рассказал о своей тактике по удержанию гонщика «Макларена» Ландо Норриса в зоне DRS:

«Я более-менее знал свой темп относительно Ландо и то, как сложно обгонять на этой трассе. Я знал, что он был на «харде», и, если бы Джордж [Расселл] и Льюис [Хэмилтон] пошли на обгон, они бы меня слопали, так что он был мне нужен, чтобы сдерживать их как можно дольше.

Пару кругов я держался впереди Ландо в 1,2 и 1,3 секунды, поэтому я слегка замедлился, чтобы дать ему DRS в седьмом повороте – ему этого хватило, чтобы сдержать их [Расселла и Хэмилтона]. Так я держал гонку под контролем. Это было нелегко, потому что пришлось рискнуть и нельзя было ошибиться. Но такова была моя стратегия, и она сработала».

Гран-при Сингапура-2023. Сайнс выиграл гонку, Норрис – 2-й, Хэмилтон – 3-й

12 комментариев

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Alexey Konev
Тут надо снять шляпу, Сайнс сегодня был молодцом.
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Birdman
Все сделал по уму. Не думаю что его монегаский напарник додумался бы до такого окажись в такой же ситуации...
+16
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mishakmv96
Сайнс провёл лучшую гонку в карьере. В конце гонки тактически переиграл и похоронил шансы одного из Мерсов на победу.
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Imax161
Молодец что додумался про ДРС для Норриса что дало что то вроде щита между собой и Мерсами, Мостик Феррари снова провалил гонку в ответственный момент, не позвал Леклера под ВСК на круг раньше чем Мерсы, тем самым можно было ограничить Мерседес в стратегии, скорее всего они бы позвали только 1 машину или вообще не поехали напит. Мостик Феррари бросил своих гонщиков на произвол судьбы, но в этот раз клоунам повезло.
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Михаил Пивненко
Абсолютно лучший сегодня!
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DelNord
Вот у нас и наследник Алена Проста во всей красе. Удовольствием было наблюдать за этими шахматами.
Спасибо, Карлос. :)
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S.Graf
Карлосу помог не Ландо, а Руссель
Если (если!) Жоржык и собирался обогнать Норриса, то оттягивал этот момент до последнего, чтобы у Хэма уже не было времени попасть на подиум.
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El Toro
да ладно вам, додумался Карлос... они все там быстрые и здравомыслящие люди, они знают что и как делать с баранкой и педалями (за исключением некоторых😁)...
любой из них в этой ситуации сделал бы тоже самое... а тем самым некоторым по радио подсказали бы...
а Сайнс сегодня молодец, папу порадовал..
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Puff-Nootey
Ответ DelNord
Вот у нас и наследник Алена Проста во всей красе. Удовольствием было наблюдать за этими шахматами. Спасибо, Карлос. :)
Да. Тоже подумал: блин, Профессор )
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lokomotiv76
Ответ Birdman
Все сделал по уму. Не думаю что его монегаский напарник додумался бы до такого окажись в такой же ситуации...
А что же тогда в Монце Сайнс отъехал от Леклера, пока тот боролся с Пересом? Можно было бы 2 и 3 приехать, учитывая как Феррари была быстра на прямых
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Kasper N . P .
Ответ Birdman
Все сделал по уму. Не думаю что его монегаский напарник додумался бы до такого окажись в такой же ситуации...
Смотрим Саудовскую Аравию 22
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