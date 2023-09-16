Сайнс впервые в карьере выиграл два поула подряд

Гонщик «Феррари» стал быстрейшим по итогам квалификации к Гран-при Сингапура.

Испанец впервые в карьере выиграл два поула подряд – ранее Карлос победил в квалификации в Монце.

Поул-позиция стала для Сайнса второй в нынешнем сезоне и пятой в карьере. « » завоевала четвертый поул в 2023 году.

Гран-при Сингапура-2023. Квалификация. Сайнс выиграл поул, Расселл – 2-й, Леклер – 3-й, Ферстаппен вне топ-10

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