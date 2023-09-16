Сайнс впервые в карьере выиграл два поула подряд

Теги Гран-при Италии Феррари Гран-при Сингапура Карлос Сайнс Формула-1 Авто

Гонщик «Феррари» Карлос Сайнс стал быстрейшим по итогам квалификации к Гран-при Сингапура.

Испанец впервые в карьере выиграл два поула подряд – ранее Карлос победил в квалификации в Монце.

Поул-позиция стала для Сайнса второй в нынешнем сезоне и пятой в карьере. «Феррари» завоевала четвертый поул в 2023 году.

Гран-при Сингапура-2023. Квалификация. Сайнс выиграл поул, Расселл – 2-й, Леклер – 3-й, Ферстаппен вне топ-10

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18 комментариев

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ffmp
Раскрылся парень к 30-и, что сказать) А так если серьезно то молодец, отрабатывает контракт в этом году на 100%
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TravenS
Раньше Леклер был хотя бы отличным квалифаером. А теперь и это куда-то ушло, напарника обогнать не в состоянии
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MP423
Хороший пример того, что бывает, когда гонщик уверен в машине.
Леклеру есть о чем задуматься...
+2
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WINWOLF
Ответ ffmp
Раскрылся парень к 30-и, что сказать) А так если серьезно то молодец, отрабатывает контракт в этом году на 100%
Ему ещё нет 30-ти)
+3
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Schiaff1no
Ответ Егор Ромаданов
Снова к вопросу о том, кто же лидер команды на самом деле
Да что ж у вас так печет одно место от этого Леклера.
Порадуйтесь за Карлоса, он здорово вкатился в обновления, большой молодец.
Вот проедет сезон в таком темпе, тогда и троллить будете.
Даже десятой секунды разницы нету в квале, прошлая гонка рядом, етить деклассировал Шарля, нужно на картах гонять идти после такого
+5
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Егор Ромаданов
Снова к вопросу о том, кто же лидер команды на самом деле
+5
-4
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Рнпрл Аари
Красавчик весь ГП был в ударе Леклер тоже рядом, осталось ещё гонку не провалить.
+2
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0
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Великий Алонсо
Побеждает переоцененного мажорчика Эклера, красава
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pan_admiral
Ответ ffmp
Раскрылся парень к 30-и, что сказать) А так если серьезно то молодец, отрабатывает контракт в этом году на 100%
29 в Монце исполнилось
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Aleksandr Lesnikov
Ответ Егор Ромаданов
Снова к вопросу о том, кто же лидер команды на самом деле
ну видимо тот, кто два сезона из трех выиграет у напарника)
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Schiaff1no
Ответ Егор Ромаданов
Да вопрос не в Шарле,а его каком то ореоле спасителя команды и будущего чемпиона. Мне как старому болельщику красных очень жаль, что в него так слепо верят. потому что откровенно средний Сайнс выступает как минимум не хуже чем "суперьалант". Надо просто переманивать Норриса и убирать Шарля
А чем Ландо лучше? Новичок сезона уже как минимум на сравнимом уровне едет, взять чтобы и его уничтожить морально?
Может проблема в чем-то другом, а пилоты просто быстро ехать должны?
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Фёдор Яшин
Ответ Егор Ромаданов
Да вопрос не в Шарле,а его каком то ореоле спасителя команды и будущего чемпиона. Мне как старому болельщику красных очень жаль, что в него так слепо верят. потому что откровенно средний Сайнс выступает как минимум не хуже чем "суперьалант". Надо просто переманивать Норриса и убирать Шарля
Тот самый откровенно средний Саинс, который был сильнее Норриса)
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Егор Ромаданов
Ответ Фёдор Яшин
Тот самый откровенно средний Саинс, который был сильнее Норриса)
где сильнее если не секрет?)
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Егор Ромаданов
Ответ Schiaff1no
А чем Ландо лучше? Новичок сезона уже как минимум на сравнимом уровне едет, взять чтобы и его уничтожить морально? Может проблема в чем-то другом, а пилоты просто быстро ехать должны?
Ну если 79 и 36 это сравнимо то ок:)
мне чутка лень считать очки,но даже с Сильверстоуна где Оскар поехал он , стабильно ниже Ландо в класификации
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Kemal Gul
Ответ Schiaff1no
Да что ж у вас так печет одно место от этого Леклера. Порадуйтесь за Карлоса, он здорово вкатился в обновления, большой молодец. Вот проедет сезон в таком темпе, тогда и троллить будете. Даже десятой секунды разницы нету в квале, прошлая гонка рядом, етить деклассировал Шарля, нужно на картах гонять идти после такого
Ну так это обраточка, и у фанатов Леклера печёт одно место от Карлоса не меньше. Когда после каждой ошибки, каждой проигранной позиции его тут на спортсе называют дном, сосайнцем, хотят сделать из него второго пилота, стоит ли удивляться, что фаны испанца отвечают тем же? Вообще ноль претензий к Леклеру, отличный пилот, но его фан-база очень токсичная, и это факт
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