Сайнс впервые в карьере выиграл два поула подряд
Гонщик «Феррари» Карлос Сайнс стал быстрейшим по итогам квалификации к Гран-при Сингапура.
Испанец впервые в карьере выиграл два поула подряд – ранее Карлос победил в квалификации в Монце.
Поул-позиция стала для Сайнса второй в нынешнем сезоне и пятой в карьере. «Феррари» завоевала четвертый поул в 2023 году.
Гран-при Сингапура-2023. Квалификация. Сайнс выиграл поул, Расселл – 2-й, Леклер – 3-й, Ферстаппен вне топ-10
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Леклеру есть о чем задуматься...
Порадуйтесь за Карлоса, он здорово вкатился в обновления, большой молодец.
Вот проедет сезон в таком темпе, тогда и троллить будете.
Даже десятой секунды разницы нету в квале, прошлая гонка рядом, етить деклассировал Шарля, нужно на картах гонять идти после такого
Может проблема в чем-то другом, а пилоты просто быстро ехать должны?
мне чутка лень считать очки,но даже с Сильверстоуна где Оскар поехал он , стабильно ниже Ландо в класификации