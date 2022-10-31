Рекордная победа Ферстаппена в золотом шлеме, «Ред Булл» наказан за превышение потолка расходов, Сироткин завершил карьеру и другие события Гран-при Мехико

Sports.ru представляет дайджест ключевых событий Гран-при Мехико «Формулы-1» и других гоночных серий за неделю.

1. Ферстаппен выиграл гонку, Хэмилтон занял второе место, Перес – третье. Победа стала для Макса 14-й в сезоне – чемпион побил рекорд Михаэля Шумахера и Феттеля.

Нидерландец оказался лучшим и в квалификации, обогнал Леклера по количеству поул-позиций и стал 11-м обладателем поула за последние 11 Гран-при в Мексике.

2. «Феррари» проиграла победителю минуту, Сайнс и Леклер потеряли позиции в чемпионате после финиша пятым и шестым в Мексике. Объяснений у Бинотто не так много.

3. Сага с превышением потолка расходов завершена: «Ред Булл» оштрафован на семь миллионов долларов, время на разработку аэродинамики сокращено на десять процентов в течение 12 месяцев за нарушение финансового регламента 2021 года.

Хорнер назвал наказание «драконовским», призвал соперников извиниться перед «Ред Булл» и рассказал, как на превышение повлиял аппетит журналистов.

«Астон Мартин» получил штраф в 450 000 долларов за некорректный финансовый отчет.

4. Алонсо вернули седьмое место на Гран-при США – «Альпин» удалось доказать, что «Хаас» подал протест неправильно.

5. Ферстаппен бойкотировал Sky Sports после комментариев Кравица о нем и Хэмилтоне, команда присоединилась к Максу. Чемпион объяснил решение «постоянным неуважением» со стороны канала.

6. Алонсо заявил, что титулы Хэмилтона «менее ценные», чем Ферстаппена, однако затем сообщил, что сравнивать чемпионства нельзя, и призвал не ссорить фанатов. Льюис отреагировал на слова экс-напарника фотографией из 2007 года.

7. Сироткин завершил карьеру гонщика. Экс-пилот «Ф-1» сосредоточится на работе в Российской автомобильной федерации и развитии своей гоночной Академии.

8. «Порше» купит 50 процентов акций «Уильямса» и станет мотористом с 2026-го, утверждает нидерландская пресса.

9. «Ауди» подтвердила, что будет поставлять двигатели «Зауберу» с 2026 года.

10. Хэмилтон запустил кинокомпанию. Она примет участие в создании фильма с Питтом и документальной картины о Льюисе.

11. Ферстаппен выступил в шлеме с настоящим золотом и надписью «чемпион мира».

12. Хюлькенберг стал «явным фаворитом» на место в «Хаасе» в 2023 году, сообщают итальянские журналисты.

⏱️ Хроника гонки: Ферстаппен выиграл Гран-при Мексики и установил новый рекорд в «Ф-1» по победам за год

🏆 Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Мехико

Другие серии

1. «Феррари» представила гиперкар для Ле-Мана.

2. Ван Гисберген стал трехкратным чемпионом Supercars.

🔔 Ближайшие гонки

1. Гран-при Сан-Паулу «Ф-1» (11-13 ноября).

2. Решающий Гран-при Валенсии MotoGP (4-6 ноября).

3. Финальная гонка сезона NASCAR Cup в Финиксе (6 ноября).

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