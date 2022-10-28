ФИА удовлетворила протест «Альпин» и вернула Алонсо 7-е место на Гран-при США

Международная автомобильная федерация (ФИА) удовлетворила протест «Альпин», поданный на протест «Хааса» после финиша , и отменила штраф – испанец вернулся на 7-е место в протоколе.

сумела убедить стюардов, что у нее есть новые доказательства по делу и что изначальный протест «Хааса» на результат Алонсо не должен был быть принят ФИА, поскольку американская команда не успела подать заявление в установленные правилами сроки, а стюарды не были вправе их продлевать.

Главным эпизодом слушания стало объяснение представителя «Альпин» Алана Пермейна о том, почему ФИА не должна была принимать протест «Хааса».

По ходу гонки «Хаас» сообщил дирекции, что в установленные сроки (в течение получаса после фиксации протокола) «невозможно» подать протест на результат Алонсо, поэтому стюарды расширили дедлайн подачи заявления. Однако Пермейн, сославшись на оксфордский словарь, отметил, что слово «невозможно» – слишком категоричное, и обозначает невыполнимость чего-то либо в указанные сроки, в то время как у «Хааса» все-таки оставалась возможность подать заявление в установленные сроки, если бы команда написала его от руки. Именно поэтому стюарды не должны были менять дедлайн, а значит и принимать по его истечении протест «Хааса» и наказывать Алонсо.

Стюарды посчитали это весомым аргументом и согласились с доводами «Альпин», а потому отклонили первоначальный протест «Хааса» и вернули Алонсо 7-ю позицию.

При этом стюарды по-прежнему озабочены тем, что поврежденная машина Алонсо продолжала гонку и при этом осталась без внимания гоночной дирекции. Они также считают, что президент ФИА должен инициировать пересмотр правила использования черно-оранжевого флага.

Взлет в аварии, пять обгонов на подбитой машине, грустный отдых без сил на шине – великая гонка Алонсо. А судьи в итоге отобрали все очки

Фернандо Алонсо: «Решение по штрафу определит будущее «Ф-1». Важный день для серии»

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram