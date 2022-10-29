Фернандо Алонсо: «Устал от заголовков. Все титулы – потрясающие, заслуженные и вдохновляющие, сравнивать нельзя»

Фернандо Алонсо не понравилось, как подали его сравнение титулов в «Формуле-1».

Гонщик заявил, что «уважает» из , однако его чемпионства «менее ценные», чем заработанные в сражениях с представителями других команд. Пилотами, заработавшими титулы в конкурентной борьбе, Алонсо назвал себя и из .

«И опять…

Все титулы – потрясающие, вполне заслуженные и вдохновляющие. Сравнивать их между собой нельзя. Давайте наслаждаться чемпионами и легендами нашего времени. Я устал от постоянного поиска [ярких] заголовков», – написал Фернандо в соцсетях.

Фернандо Алонсо: «Титулы Хэмилтона менее ценны, чем Ферстаппена – Макс не сражался за них с напарниками, как и я»

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram