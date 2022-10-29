Фернандо Алонсо: «Устал от заголовков. Все титулы – потрясающие, заслуженные и вдохновляющие, сравнивать нельзя»
Фернандо Алонсо не понравилось, как подали его сравнение титулов в «Формуле-1».
Гонщик «Альпин» заявил, что «уважает» Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса», однако его чемпионства «менее ценные», чем заработанные в сражениях с представителями других команд. Пилотами, заработавшими титулы в конкурентной борьбе, Алонсо назвал себя и Макса Ферстаппена из «Ред Булл».
«И опять…
Все титулы – потрясающие, вполне заслуженные и вдохновляющие. Сравнивать их между собой нельзя. Давайте наслаждаться чемпионами и легендами нашего времени. Я устал от постоянного поиска [ярких] заголовков», – написал Фернандо в соцсетях.
Фернандо Алонсо: «Титулы Хэмилтона менее ценны, чем Ферстаппена – Макс не сражался за них с напарниками, как и я»
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