Ферстаппен отказался общаться со Sky Sports после высказываний Кравица о нем и Хэмилтоне

Гонщик «Ред Булл» решил не давать интервью Sky Sports на Гран-при Мехико.

Ферстаппен не стал контактировать с британским каналом и аффилированными с ним немецким и итальянским Sky после квалификации. По информации RacingNews365, двукратный чемпион «Формулы-1», вероятнее всего, не будет общаться с телеканалом как минимум весь текущий уик-энд. Сообщается, что решение принято из-за высказываний журналиста Теда Кравица.

После Гран-при США Кравиц поделился мнением о гонке, на заключительных кругах которой Ферстаппен обогнал пилота .

«Какой же сценарий. Семикратного чемпиона «Формулы-1» обкрадывают, он возвращается, его машина на следующий сезон – мусор. Ну, не мусор, но в контексте сценария для фильма – отстой. Он не выигрывает ни одной гонки в этом году, наконец сражается с тем парнем, выигравшим гонку, в которой его (Хэмилтона) обокрали, и в итоге финиширует выше. Какая это могла бы выйти история!

Но сценарий Гран-при США сложился иначе: парень, который победил его в 2021-м после того, как семикратного чемпиона обокрали, смог совершить обгон благодаря более быстрой машине. Он смог обогнать Хэмилтона из-за работы конструкторов и инженеров. На самом деле, благодаря как раз этому парню», – сообщил Тед, указывая на главу конструкторского бюро .

Кроме этого, Кравиц отметил, что Ферстаппен «не кажется гонщиком, который способен выигрывать титулы обычным образом».

Фернандо Алонсо: «Титулы Хэмилтона менее ценны, чем Ферстаппена – Макс не сражался за них с напарниками, как и я»

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