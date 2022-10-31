Леклер и Сайнс потеряли позиции в чемпионате по итогам Гран-при Мехико
Оба гонщика «Феррари» пропустили соперников по чемпионату после Гран-при Мехико.
Подиум позволил гонщику «Мерседеса» Льюису Хэмилтон подняться на пятое место в чемпионате и обогнать Карлоса Сайнса. Напарник Сайнса Шарль Леклер проиграл одну позицию, пропустив на вторую строчку представителя «Ред Булл» Серхио Переса. Карлос отстает от Льюиса на четыре очка, Шарль от Серхио – на пять.
Сайнс занял пятое место в Мексике с почти минутным отставанием от Ферстаппена, Леклер финишировал шестым.
Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Мехико-2022
Гран-при Мехико-2022. Ферстаппен выиграл гонку, Хэмилтон – 2-й, Перес – 3-й
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