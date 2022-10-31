Леклер и Сайнс потеряли позиции в чемпионате по итогам Гран-при Мехико

Оба гонщика «Феррари» пропустили соперников по чемпионату после Гран-при Мехико.

Подиум позволил гонщику подняться на пятое место в чемпионате и обогнать Карлоса Сайнса. Напарник Сайнса проиграл одну позицию, пропустив на вторую строчку представителя Серхио Переса. Карлос отстает от Льюиса на четыре очка, Шарль от Серхио – на пять.

Сайнс занял пятое место в Мексике с почти минутным отставанием от Ферстаппена, Леклер финишировал шестым.

Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Мехико-2022

Гран-при Мехико-2022. Ферстаппен выиграл гонку, Хэмилтон – 2-й, Перес – 3-й

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