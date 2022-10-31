Маттиа Бинотто: «Феррари» не хватало скорости, были проблемы с двигателем, тягой, балансом. Объяснений пока не так много»

Руководитель «Феррари» высказался после неудачи на Гран-при Мехико.

занял пятое место с отставанием в минуту от пилота «Ред Булл» , финишировал шестым.

«Прямо сейчас у нас не так много объяснений. Мы испытывали трудности, начиная с квалификации, и гонка вышла тяжелой – надо проанализировать. Не такого результата мы хотели достичь. Но подобные Гран-при помогают осознать пределы и понять, на чем нужно сосредоточиться при подготовке к следующему сезону.

Мы убеждены, что старт на «софте» с переходом на «медиум» – лучшая стратегия. Нам просто не хватало скорости, чтобы держаться в группе лидеров. Дело не в шинах. Мы испытывали бы трудности вне зависимости от состава.

У нас весь уик-энд были проблемы с силовой установкой, тягой, балансом, пилотам было трудно в поворотах. В данный момент у нас нет четких ответов – полагаем, проблем больше, чем одна.

Мы надеемся, что в Бразилии снова выступим сильно. В такой же ситуации мы оказались в Спа и смогли отреагировать. Надеемся, сейчас мы в том же положении. Посмотрим, получится ли завершить сезон наилучшим образом», – заявил Бинотто в интервью Sky Sports.

Глава команды также не исключил, что Сайнс получит новые компоненты силовой установки в Бразилии.

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