Кристиан Хорнер: «Ред Булл» получил гигантский штраф и драконовское ограничение работы в аэротрубе, стоящее до 0,5 секунды с круга»

пожаловался на штраф, который «Ред Булл» согласовал с .

Австрийский коллектив превысил потолок расходов в 2021 году и выплатит штраф в размере семи миллионов долларов. Кроме этого, время на CFD и работу в аэротрубе сокращено на десять процентов на ближайший год. Данное наказание выписано в рамках соглашения о признании нарушения между «Ред Булл» и ФИА.

«Почему мы приняли штраф? Если бы мы запустили административный процесс, он мог длиться месяцами. Учитывая количество спекуляций и атак, мы решили, что в интересах всех сторон поскорее закрыть эту главу. Мы принимаем наказание – неохотно, но принимаем.

Семь миллионов долларов – гигантская сумма, а более драконовская часть – спортивный штраф в виде десятипроцентного ограничения на использование аэротрубы и аэродинамических инструментов. Это соответствует 0,25-0,5 секунды с круга.

Мы выиграли Кубок конструкторов [в 2022 году] и стали жертвами собственного успеха, так как разница между позициями [по времени работы в аэротрубе] составляет пять процентов. Так что у нас будет на 15 процентов меньше времени, чем у второго места, и на 20, чем у третьего. Это окажет влияние на нашу эффективность на трассе», – заявил руководитель «Ред Булл».

Время работы «Ред Булл» в аэротрубе снизится с 70 процентов от номинального показателя до 63, вторая команда получит 75 процентов времени, третья – 80. В данный момент на второй строчке располагается , на третьей – .

По словам Хорнера, наказание «окажет прямое влияние на машину следующего года», поскольку вступает в силу немедленно.

«Ред Булл» оштрафован на 7 млн долларов, время на разработку сокращено на 10 процентов за нарушение финансового регламента 2021 года

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