«Ауди» объявила о стратегическом партнерстве с «Заубером» в «Формуле-1» с 2026 года

«Ауди» объявила о стратегическом партнерстве с «Заубером» и будет поставлять команде двигатели, начиная с сезона-2026.

Швейцарская команда в данный момент выступает в «Формуле-1» под брендом своего технического партнера – . Сотрудничество с «Альфа Ромео» официально будет закончено по окончании сезона-2023.

В рамках сделки «Ауди» выкупит определенный процент акций «Заубера». Официально о цифрах объявлено не было, но ранее в прессе появлялась информация о том, что речь идет о покупке 85% акций.

После начала сотрудничества с «Ауди» собирать шасси команда продолжит на базе в Хинвиле. Завод «Ауди», на котором будут собирать двигатели, будет располагаться в 250 км от Хинвиля – в технологическом центре в Нойбурге-на-Дунае.

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