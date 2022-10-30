Ферстаппен обогнал Леклера по количеству поулов в «Ф-1» и выиграл 6-ю квалификацию в 2022 году

Гонщик выиграл квалификацию к Гран-при Мехико.

Двукратный чемпион «Формулы-1» завоевал шестой поул в 2022 году и 19-й в карьере. Макс обогнал по количеству поул-позиций пилота «Феррари» , который 18 раз оказывался лучшим по субботам.

Ферстаппен на поуле в Мексике, «Мерседесы» рядом, «Феррари» отстала

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