Ферстаппен обогнал Леклера по количеству поулов в «Ф-1» и выиграл 6-ю квалификацию в 2022 году
Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл квалификацию к Гран-при Мехико.
Двукратный чемпион «Формулы-1» завоевал шестой поул в 2022 году и 19-й в карьере. Макс обогнал по количеству поул-позиций пилота «Феррари» Шарля Леклера, который 18 раз оказывался лучшим по субботам.
Ферстаппен на поуле в Мексике, «Мерседесы» рядом, «Феррари» отстала
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