Ферстаппен побил рекорд Михаэля Шумахера и Феттеля по победам за сезон «Формулы-1»

Гонщик выиграл 34-ю гонку «Формулы-1» в карьере, став лучшим в Мехико.

Победа стала для двукратного чемпиона 14-й в 2022 году. По этому показателю Ферстаппен превзошел рекордсменов – и , выигравших по 13 Гран-при в 2004-м и 2013-м, соответственно.

Ранее Макс досрочно оформил личный титул 2022 года, а «Ред Булл» стал обладателем Кубка конструкторов.

Гран-при Мехико-2022. Ферстаппен выиграл гонку, Хэмилтон – 2-й, Перес – 3-й

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