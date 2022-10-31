Макс Ферстаппен о бойкоте Sky Sports: «Перестал терпеть постоянное неуважение, особенно со стороны одного человека»

рассказал, почему бойкотирует Sky Sports.

Пилот «Ред Булл» отказался общаться с журналистами канала – предположительно, из-за высказываний Теда Кравица о нем и гонщике на . Ферстаппена поддержала его команда, которая также отказалась от интервью Sky Sports.

«Решение никак не связано с этим уик-эндом. Но в нынешнем сезоне было постоянное неуважение, особенно со стороны одного конкретного человека. В какой-то момент я решил, что хватит, я это не принимаю.

Нельзя жить прошлым. Надо двигаться вперед. В данный момент социальные сети очень токсичны, и такая работа телевидения делает ситуацию только хуже. Если продолжаешь относиться ко мне с неуважением, я в какой-то момент перестану это терпеть. Поэтому я принял решение прекратить общение», – сообщил двукратный чемпион «Формулы-1» после Гран-при Мехико.

Ферстаппен также прокомментировал растущее количество хейта в соцсетях:

«Думаю, просто «Ф-1» становится популярнее: больше людей смотрят, больше людей пишут. Полагаю, дело в этом. Нездорово, что им разрешается писать такие вещи.

Надеюсь, появится своего рода алгоритм, который помешает людям становится интернет-воинами. Ведь такие люди никогда не скажут в лицо подобные вещи: они просто сидят дома за столом или где-то еще, разочаровываются в чем-то и могут писать все на свете, потому что платформа позволяет. Для некоторых это может быть очень болезненно. Так не должно быть».

Ферстаппен отказался общаться со Sky Sports после высказываний Кравица о нем и Хэмилтоне

Вся команда «Ред Булл» бойкотирует Sky Sports после высказываний о Ферстаппене и Хэмилтоне

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